2020-06-12T21:22:36+03:00
Спорт

Американская боксерша сказала, что допинг попал в ее организм через секс и ее оправдали

Вирджиния Фукс избежит наказания после положительных результатов анализа
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Вирджиния Фукс.Вирджиния Фукс.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Неожиданно завершилось допинговое дело американской боксерши Вирджинии Фкус. Бронзовый призер чемпионата мира 2018 в начале этого года попалась на допинге. Тест, который она прошла 13 февраля 2020 года, выявил у нее следы запрещенных веществ - в анализах нашли небольшие количества метаболитов летрозола и метаболитов GW1516.

И как полагается, спортсменке грозила бы дисквалификация за применение опасных веществ. Однако же Американское антидопинговое агентство после проведенного расследования пришло к неожиданному выводу. Фукс - оправдать!

Как оказалось, и это отмечается в официальном заявлении антидопингового агентства США - допинг попал в организм спортсменки половым путем.

- Мы твердо верим, что этот случай и другие подобные ему, в том числе случаи передачи запрещенных веществ через мясо и рецептурные лекарства, не должны рассматриваться как нарушение, - заявил глава USADA Трэвис Тайгарт, который обычно громче всех кричит, когда на допинговых подозрениях ловят российских спортсменов. Которых потом оправдывают за недостаточностью улик.

В ходе расследования были предъявлены железные доказательства. Парень Вирджинии Фукс без ее ведома принимал препараты, в состав которых входили запрещенные вещества. И во время незащищенного секса допинг попал в организм спортсменки. Более того, у молодого человека спортсменки были все необходимые терапевтические предписания на эти препараты. Таковы итоги расследования USADA.

И теперь в антидопинговом агентстве США намерены внести изменения в кодекс ВАДА:

- Мы будем и впредь выступать за внесение изменений во Всемирный антидопинговый кодекс, чтобы в случаях непредумышленного нарушения, которое не приносит выгоды, спортсмены не сталкивались с наказаниями или ненужным вниманием со стороны общественности, - признался Трэвис Тайгарт.

А поскольку допинг-тест прошел во внесоревновательный период, то у Фукс не будут отменять результаты. Поскольку она не принимала участия ни в каких турнирах во время сдачи анализов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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