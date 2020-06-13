Коронавирус в Турции, последние новости на 13 июня 2020: от инфекции вылечились уже 149 тысяч человек

Последние новости о коронавирусе в Турции на 13 июня 2020 года таковы: в стране зафиксировано 175 218 случаев заражения, 4 778 человек скончались, 149 102 человека - выздоровели.

Страна готовится к туристическому сезону. Авиакомпания Turkish Airlines возобновляет рейсы страны, где ситуация с инфекцией стабилизировалась. В Россию, возможно, полеты начнутся только в середине июля. Но все зависит от решения российской стороны.

Кроме того, всех туристов будут проверять в аэропортах на наличие симптомов «чумы 21 века». В случае чего им сделают бесплатный тест на COVID-19. А чтобы предотвратить распространение уже в курортных поселках и городах, на территориях отелях и гостиниц оборудуют изоляторы. Туда будут помещать туриста, если у него, к примеру, обнаружат повышенную температуру.

А вообще в Турции уже сняли почти все ограничительные меры. Все, включая жителей старше 65 лет, могут гулять и отдыхать на пляжах, ходить в ТЦ, кафе и музеи. Но, конечно, масочный режим еще действует, как и правило соблюдать социальную дистанцию. Ведь вакцины от ковида пока не существует.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Турции на 13 июня 2020 года, накануне в стране выявили еще 1195 случаев заражения. 15 человек скончались.