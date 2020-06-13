2020-06-13T08:34:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Италии, последние новости на 13 июня 2020: больше 173 тысяч человек вылечились от COVID-19

Мы представляем последние новости на 13 июня 2020 года о коронавирусе в Италии [видео]
Елена КОНОВА
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Коронавирус в Италии, последние новости на 13 июня 2020: страна ждет гостейКоронавирус в Италии, последние новости на 13 июня 2020: страна ждет гостейФото: REUTERS
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По последним новостям о коронавирусе в Италии на 13 июня 2020 года, в стране выявлено 236 305 случаев заболевания, 173 085 человек выздоровели, 34 223 человека - скончались.

В стране открылись бары, рестораны, кафе, ТЦ, некоторые музеи и галереи, салоны красоты и фитнес-клубы. Итальянцы могут гулять, заниматься спортом на улице и загорать на пляжах. Но соблюдая социальную дистанцию. Кроме того, масочный режим еще действует.

Как и многие страны, где развита сфера туризма, Италия готовится к приему гостей. Пока ждут жителей тех стран, где ситуация с ковидом стабилизировалась. Для иностранцев даже разработали специальные правила. Например, не рекомендуется пожимать руки и обниматься с малознакомым человеком. Также на пляжах теперь действует правило: один зонтик на 10 квадратных метров. Так отдыхающие смогут соблюдать дистанцию.

Также меры безопасности ввели и в заведениях общепита. Между столиками во многих ресторанах и кафе поставили стеклянные перегородки. Итальянцы, кстати, жалуются, что цены на блюда и напитки повысились после эпидемии. А рестораторы утверждают, что оборудование (те же перегородки) – это дополнительные траты, так что пришлось поднять цены.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Италии на 13 июня 2020 года, первые матчи Серии А возобновленного чемпионата по футболу начнутся с минуты молчания в память о жертвах пандемии. Напомним, что первая игра состоится 20 июня.

В Италии столетнюю женщину, победившую коронавирус, выписали из больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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