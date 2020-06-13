Коронавирус в США, последние новости на 13 июня 2020: испытания новой вакцины от COVID-19 дали положительный результат

По последним новостям о коронавирусе в США на 13 июня 2020 года, в стране выявили 2 048 986 случаев заражения, 114 669 человек скончались, 547 386 человек - выздоровели.

Акции протеста из-за смерти афроамериканца все еще не прекратились. И специалисты беспокоятся, что на этом фоне может произойти новая вспышка заболеваемости. Они настоятельно рекомендовали всем участникам акций сдать тест на ковид. Тем более, что в штатах до сих пор ежедневно выявляют тысячи новых случаев заражения.

Между тем, в городах уже открылись ТЦ, салоны красоты, фитнес-клубы, магазины и заведения общепита, восстановлено межрегиональное сообщение. Бизнесмены идут на различные уловки, чтобы посетители соблюдали социальную дистанцию. Так, в одном из кафе США гости должны надевать автомобильные камеры, в которых невозможно подойти к человеку ближе чем на два метра.

И, конечно, штаты как и другие страны работают над созданием вакцины от «чумы 21 века». Одна из них будет готова уже в июле, вторая – в конце лета, а третья – только осенью. Конечно, предварительно все препараты пройдут испытания.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в США на 13 июня 2020 года, американская компания Moderna провела испытание вакцины от ковида на мышах. Оно показало, что одна доза препарата может обеспечить защиту от COVID-19. Но, конечно, это не значит, что вакцина также будет работать и в организме человека. Тестирование на людях начнется уже в июле.