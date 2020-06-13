2020-06-13T18:49:00+03:00
Звезды

«Ножки, как у мамы»: Младшая дочь Маши Распутиной растёт настоящей красавицей

Маша Захарова очень похожа на маму
Алина ЧЕРНОВА
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Яркую внешность мамы унаследовала и ее дочь Маша.Яркую внешность мамы унаследовала и ее дочь Маша.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В 90-е годы Маша Распутина восхищала мужчин не только шикарными вокальными данными и дерзкими нарядами, но и длинными ногами.

Яркую внешность мамы (в особенности шикарные длинные ноги) унаследовала и ее дочь Маша.

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Младшая дочь артистки, судя по ее фото в Инстаграме, и правда похожа на певицу в юности. Только мама была блондинкой, а Мария - шатенка.
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Девушка учится в МГИМО на факультете «связи с общественностью».

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He chose the sweetest words to get her heart , and the most poisonous to break it .
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- Дочь выбрала журналистику, - рассказывал kp.ru муж Распутиной бизнесмен Виктор Захаров. - Девочка у нас бойкая, красивая. Есть в кого!

Младшая дочь артистки, судя по ее фото в Инстаграме, и правда похожа на певицу в юности. Только мама была блондинкой, а Мария - шатенка.

masharasputina_officialmasharasputina_official
#машараспутина #распутина #rasputina
1157 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Кстати, Маша не единственная дочь Распутиной. От первого брака с продюсером Владимиром Ермаковым у артистки есть дочь Лида.

masharasputina_officialmasharasputina_official
#masharasputina #машараспутина
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Впрочем, первый союз певицы нельзя назвать счастливым. Распутина рассказывала, что ей приходилось терпеть насилие со стороны мужа.

masharasputina_officialmasharasputina_official
Маша Распутина с мужем
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Ермаков все отрицал и жаловался журналистам, мол, Маша скрывает от прессы их дочь Лиду, у которой начались серьёзные проблемы с психикой после разрыва родителей. Сама же певица объясняла, дескать, общение с дочкой не складывается, поскольку бывший муж настроил против неё Лиду. Однако незадолго до смерти Ермакова (мужчина умер три года назад) Маша помирилась со старшей дочкой и теперь всячески ей помогает.

masharasputina_officialmasharasputina_official
На #одной# из #фотосессии . #
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ИСТОЧНИК KP.RU

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