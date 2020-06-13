«Ножки, как у мамы»: Младшая дочь Маши Распутиной растёт настоящей красавицей

В 90-е годы Маша Распутина восхищала мужчин не только шикарными вокальными данными и дерзкими нарядами, но и длинными ногами.

Яркую внешность мамы (в особенности шикарные длинные ноги) унаследовала и ее дочь Маша.

_zakharova_m Младшая дочь артистки, судя по ее фото в Инстаграме, и правда похожа на певицу в юности. Только мама была блондинкой, а Мария - шатенка.

Девушка учится в МГИМО на факультете «связи с общественностью».

_zakharova_m He chose the sweetest words to get her heart , and the most poisonous to break it .

- Дочь выбрала журналистику, - рассказывал kp.ru муж Распутиной бизнесмен Виктор Захаров. - Девочка у нас бойкая, красивая. Есть в кого!

Младшая дочь артистки, судя по ее фото в Инстаграме, и правда похожа на певицу в юности. Только мама была блондинкой, а Мария - шатенка.

Кстати, Маша не единственная дочь Распутиной. От первого брака с продюсером Владимиром Ермаковым у артистки есть дочь Лида.

Впрочем, первый союз певицы нельзя назвать счастливым. Распутина рассказывала, что ей приходилось терпеть насилие со стороны мужа.

masharasputina_official Маша Распутина с мужем

Ермаков все отрицал и жаловался журналистам, мол, Маша скрывает от прессы их дочь Лиду, у которой начались серьёзные проблемы с психикой после разрыва родителей. Сама же певица объясняла, дескать, общение с дочкой не складывается, поскольку бывший муж настроил против неё Лиду. Однако незадолго до смерти Ермакова (мужчина умер три года назад) Маша помирилась со старшей дочкой и теперь всячески ей помогает.