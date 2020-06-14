Лицо вместо паспорта: зачем государство собирает фото и записи голосов россиян

В будущем человеку достаточно будет сказать, что надо бы получить новый паспорт или оформить пособие, как бумажной волокитой займется искусственный интеллект. Впрочем, волокита будет уже не бумажной, а цифровой – ведь весь документооборот должен происходить онлайн.

- Перед нами стоит задача предоставлять госуслуги в режиме диалога с помощником, - заявлял министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.

Помочь в этом должна Единая биометрическая система (ЕБС), которую начали создавать в стране – то есть хранилище отпечатков пальцев, голосов россиян. Планы на биометрию у властей большие, ее даже упомянули в Национальном плане восстановления экономики: «Обеспечение возможности получения гражданами и организациями государственных и муниципальных услуг, через инфраструктуру негосударственных организаций, в том числе в электронной форме, с использованием единой системы идентификации и аутентификации и единой биометричеcкой системы».

У ГОСУДАРСТВА УЖЕ ЕСТЬ МОИ БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ?

Скорее всего, нет. Хотя сбор биометрических данных россиян – давно не новинка. ЕБС Минкомсвязи и Банк России запустили еще в 2018 году, создателем и оператором системы выступила компания «Ростелеком». Сейчас там хранится информация более чем на 140 тысяч человек, то есть примерно на каждого тысячного россиянина.

- Не важно, где вы сдали биометрический слепок. Достаточно один раз зарегистрироваться в системе, и можно пользоваться государственными и коммерческими услугами по биометрии – бесконтактно, удобно и безопасно, - обещают в «Ростелекоме».

Пока таких услуг немного, но власти обещают, что биометрия распахнет перед россиянами двери в светлое будущее.

ЗАЧЕМ НУЖНА ЭТА СИСТЕМА?

Планируется, что к 2024 году половина взрослого населения России будет зарегистрирована в ЕБС.

В обозримом будущем собирать биометрию смогут не только банки. Например, есть законопроект, по которому оставить отпечатки пальцев и запись голоса можно будет в МФЦ. А после этого уже там не показываться – получить справки можно будет дистанционно.

Будет работать система и наоборот.

- Гражданин сможет прийти в тот же МФЦ без каких-либо документов. Чтобы получить услугу достаточно будет произнести набор слов и показать лицо, - пару месяцев назад описывал цифровое будущее теперь уже бывший глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин.

Уже в конце этого года вступает в силу федеральный закон, по которому с помощью ЕБС можно будет оказывать в электронном виде нотариальные услуги. Следующий шаг – применение биометрии при заключении сделок, оформлении документов.

- В будущем с помощью системы можно будет проходить в транспорт, оплачивая проезд без предъявления банковской карты — достаточно будет просто посмотреть в камеру около турникета, на крупные стадионы, оплачивать товары и услуги в том числе на АЗС и в вендинговых аппаратах, - говорят в «Ростелекоме».

Планируется, что к 2024 году половина взрослого населения России будет зарегистрирована в ЕБС.Фото: Shutterstock

ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ С ЕЕ ПОМОЩЬЮ?

Пока ЕБС используют в основном банки. Если ваш слепок есть в базе, можно, например, открыть счет. Правда, как показывает опыт, в реальности все не так гладко, как на бумаге.

Чтобы пользоваться всеми благами дивного цифрового мира, нужно скачать на смартфон приложение «Биометрия» от «Ростелекома». Там есть список услуг, которые доступны участникам «ЕБС». Список, прямо скажем, короткий. Где-то можно удаленно открыть счет, где-то заказать кредитку. Но не нашлось в перечне (его, кстати, можно еще найти в личном кабинете на портале Госуслуг) многих банков, например, «Сбербанка».

Но даже если вы нашли в меню нужную вам услугу, не факт, что все пройдет гладко. ЕБС может не найти общий язык с устаревшими версиями интернет-браузеров или потребовать скачать специальную программу (плагин), а также дать доступ к камере и микрофону, чтобы можно было сравнить лицо и голос человека с его цифровым слепком.

Кроме того, одного взгляда в камеру будет явно недостаточно. Нужно войти на портал Госуслуги под своим логином и паролем, а банк может попросить подтвердить действие, например, все то же открытие счета, кодом из смс.

НАСКОЛЬКО ЭТО БЕЗОПАСНО?

Именно эти сложности и обеспечивают безопасность всей системы. Даже если предположить, что биометрические данные куда-то «уплывут» ими будет практически невозможно воспользоваться без других способов аутентификации: логина и пароля от «Госуслуг» и кода из смс.

- Удаленная идентификация включает последовательное прохождение аутентификации в ЕСИА по логину/паролю (на портале госуслуг) и верификации в Единой биометрической системе по степени схожести биометрического образца. Система позволяет идентифицировать личность с точностью свыше 99,99%, - подчеркивают в «Ростелекоме».

Эксперты верят, что фотографии россиян и записи их голосов надежно защищены.

- Безопасность биометрических данных обеспечена в двух ключевых точках: в самой базе, где они хранятся, и на устройстве клиента. Для этого используются сертифицированные российские средства криптографической защиты информации, - объяснил «Комсомольской правде» директор по информационной безопасности Ассоциации ФинТех Лев Шумский. - Приложение от «Ростелекома» «Биометрия», которое создано для прохождения удаленной идентификации с помощью смартфона, обеспечивает защиту передаваемого трафика между телефоном и системой.

ИНСТРУКЦИЯ «КП»

Как начать пользоваться Единой биометрической системой

- Зайдите на официальный сайт ЕБС – bio.rt.ru.

- Там на карте отмечены банковские отделения, где можно сдать биометрию. Выберите то, куда вам удобно прийти.

- В офисе сотрудник банка попросит ваш паспорт и проверит, зарегистрированы ли вы на портале Госуслуг. Если еще нет, вам создадут учетную запись. Нужно будет подписать согласие на обработку персональных данных. Вас сфотографируют и попросят четко и внятно произнести 3 последовательности цифр. Эти данные передадут в ЕБС.

- Вам нужно установить на свой смартфон приложение «Биометрия», в нем можно будет проследить за статусом заявки. Как только придет информация о том, что данные обработаны, можно пользоваться услугами банков без визита в офис.