2020-06-13T23:30:07+03:00
Общество

Что будет, если смыть использованную медицинскую маску в унитаз

В период эпидемии коронавируса водоканалы начали фиксировать новую причину засоров – медицинские маски и перчатки
Анна ГЛАДКИХ
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Смытая в унитаз медицинская маска может стать причиной засора. Фото: shutterstock.com.Смытая в унитаз медицинская маска может стать причиной засора. Фото: shutterstock.com.
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Сегодня все чаще возникают засоры канализационных стоков из-за того, что в слив унитазов попадают использованные медицинские маски и перчатки. В водоканале «Российских коммунальных систем» отмечают, что отправленные в унитаз средства индивидуальной защиты могут стать причиной выхода из строя системы канализации. Система водоотведения не рассчитана на такой мусор, она предназначена исключительно для отвода жидких бытовых отходов.

- Если бытовой мусор ушел в смыв, это резко повышает вероятность засора и ставит под угрозу исправность канализации. Из-за накопленного мусора канализационные стоки рано или поздно переполнят трубопровод и затопят не только квартиру, но и соседей, - напоминают в РКС.

Категорически не рекомендуется спускать в канализацию любой твердый мусор, будь то использованная маска с перчатками, влажные салфетки, средства женской гигиены, детские одноразовые подгузники, бумага, остатки пищи, тряпки или наполнитель для кошачьих туалетов.

Лучшей профилактикой засоров считается простое соблюдение правил, но, если засор все-таки произошел, нужно сразу же перекрыть воду в квартире и сообщить о случившемся в диспетчерскую службу водоканала.

Смытая в унитаз медицинская маска может стать причиной засора. Фото: РКС.

Смытая в унитаз медицинская маска может стать причиной засора. Фото: РКС.

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