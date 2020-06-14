7 злостных мнений о русской кухне от иностранцев

Русская кухня издревле славилась своим разнообразием. Вкусная, сытная пища укрепляет человека не только, как хлеб насущный, но и, как лекарство, как лучшее средство для здоровья, считали наши предки. Может поэтому на Руси водились богатыри? Приезжие купцы всегда любили полакомиться русскими блинами, пельменями, осетром и прочими изысками.

Но прошли времена. В силу вступили новые правила. Традиционные рецепты пылятся в кулинарных книгах, а русские люди равняются на Запад. Диеты, фитнес-марафоны, раздельное питание прочно прижились в России.

Но остались еще места, где можно отведать холодец или наваристые русские щи, полакомиться блинами с припеком и запить вкусный обед густым киселем.

Приезжая в Россию иностранцы непременно бегут на Красную площадь, чтобы увидеть танцующих «цыганочку» медведей. Но не найдя таковых, спешат за более реальным чудом – мясом в тесте, или по-нашему – пельменями. Но, к сожалению, не всем наша кухня приходится по душе. Мы собрали самые злостные отзывы иностранцев о русских кушаньях. Вы готовы «выслушать» претензии прямо в лицо? Тогда держитесь!

Американцы о русской еде

«Русская еда абсолютно отвратительна. Во-первых, в русской еде вообще нет пряностей. Я никогда не был поклонником майонеза, но русские любят намазывать «это» на все», - сказал американец Джон Бел, проживший в России четыре года, и считающий, что теперь может дерзко оценить традиционные русские блюда.

При встрече мы бы, конечно, поинтересовались о традиционных блюдах Америки. Гамбургеры? Или фасоль в томате? Тапиока? А товарищи американцы, вспомнив историю, были бы вынуждены признать, что их традиционные блюда - скорее «приезжие».

«Русская еда просто ужасна. Это «пощечина» для вашего рта. Эти консервированные сардины… Они любят их, кладут на хлеб и едят, не готовя. А икра?! Положите икру в блинчик, который на самом деле является частью теста, и вы получите самую вкусную вещь, по мнению русских, на Новый год. 0/10 порекомендовал бы другу русскую кухню», - посетовал на еду его земляк.

Ну, конечно, наворачивать полуфабрикаты с кока-колой намного полезнее. Едем дальше!

«Русское чудовище» - «Холодец»

В стороне не остался и наш холодец. И чем он так не угодил?

«Рекомендую вам избегать этого холодного мясного желе, которое делают россияне на праздники. Это невегетарианское блюдо употребляется в холодном виде и содержит отварное куриное мясо, свиные хрящи (например, ноги, уши и даже копыта). Тем не менее это традиционное русское блюдо, которое нравится местным, но иностранцы, особенно индийцы, не находят его аппетитным», - сказал Алок Матур из Индии.

Что тут скажешь? Разве, что мы не засыпаем все блюда килограммом карри так, что разница между рисом и мясом совершенно стирается. Холодец мы очень любим. А особенно хорошо он сочетается с темным хлебушком и горчицей.

«Просто обжорство»

«Российская культура еды сильно отличается от нашей. В Аргентине мы почти не завтракаем, а русские могут на завтрак съесть суп. Это удивительно, у нас это считается просто обжорством», — отметил Экстор Браккамонте из Аргентины.

Да, мы любим вкусно покушать. Вон у нас сколько крепких героев выросло, уплетая утром тарелку щей, сваренных на голяшке.

Даже не очищенное

«Ваше молоко пить совершенно невозможно — у него ужасный вкус, как-будто только что из-под коровы и даже не очищенное», - посетовал Деннис Шарберт из Германии.

Молоко считается иммуноукрепляющим продуктом. Кто бы что ни говорил, но именно молоко дают раковым больным для поддержания иммунитета.

Устал от него

«Укроп ужасен. Я больше не могу его есть, просто устал от него! Не могу поверить, что они кладут его практически во все»,- написал австралиец Томас Хоакинс.

Ну, какое блюдо без укропа? Вот представьте, что вы варите уху, а в ней нет ароматного «зонтика». Укроп — всему голова!

Ужасный запах

«Пить пиво с сушеной рыбой — этого я тоже ни в одной стране больше не видел. Даже пробовать не стал из-за ужасного запаха и вида. А еще русские, стучат этой сушеной воблой по столу. Очень смешно, конечно», - заметил Хоакин Адриан Каудильо Пиньа из Мексики.

Так считают, конечно, не все приезжие. Но многие совершенно не понимают, как мы можем есть пельмени с юшкой, окрошку или пироги с мясом. Но у каждого народа свои предпочтения, основанные на географическом положении страны и коренных привычках.

А, что сказали бы вы о западной кухне? И какое блюдо русской кухни вы считаете лучшим?