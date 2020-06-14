Григорий Перельман чуть не погиб в заточении

Имя Григория Перельмана стало известно 10 лет назад, когда ученый из Санкт-Петербурга отказался от премии в миллион долларов, присужденной ему американским институтом Клэя за доказательство гипотезы Пуанкаре - «теоремы века».

Сейчас скромный гений продолжает жить как отшельник. Перельман устроил себе добровольную самоизоляцию еще до нынешнего карантина. А недавно он чуть не погиб!

Один на лесной заимке

- Перельман часто сокрушался, что его достают любопытствующие. Когда маму математика положили в больницу и он к ней пришел, появление «живого Перельмана» вызвало столпотворение, - рассказал знакомый ученого. - Григорию Яковлевичу это все не нравилось. А бывший ее одноклассник сейчас работает егерем. Живет время от времени на лесной заимке в глухой чаще, далеко от Питера. И Перельман загорелся идеей переехать в тот лесной домик. Его мама как раз на время уехала в гости к дочери за границу. (У Григория Яковлевича есть родная 44-летняя сестра Елена, она живет в Швеции. - Ред.)

Дело было ранней весной. Знакомые накупили провизии, организовали Перельману выезд к месту. В лесу еще лежал снег, и везли математика на снегоходах. Там - дебри, трудно было проехать, местами приходилось пешком. Говорят, глаза Перельмана сияли как у мальчишки…

Скромный гений продолжает жить как отшельник. Фото: Руслан ШАМУКОВ/TASS

С грехом пополам добрались до заимки. Это просто деревянный сруб, печка, удобства на улице. Ни телевизора, ни интернета, ни связи, в полном отрыве от мира, как на необитаемом острове. Волки иногда близко к сторожке подходят, вой слышно… Егерь здесь бывал наездами. И в домике Перельман фактически жил один-одинешенек, как Робинзон Крузо. Топил печку, питался все больше сухарями. Он вообще мало ест.

«Не получилось стать Агафьей Лыковой»

Егерь как-то уехал в Питер по делам да и застрял в городе. Спустя пару недель решил проведать Перельмана. Застал ученого в плачевном состоянии. Математик сильно заболел. Перельмана колотил озноб, был сильный жар. А медицинской помощи никакой! Егерь за сердце схватился: если бы позже приехал, то погиб бы гений.

Казалось, все продумали: и продукты, и дрова были. Но организм ученого оказался не готов к суровым условиям, здоровье подвело. Не вышло из него альтернативы Агафьи Лыковой.

Егерь попросил организовать срочную доставку больного домой, под наблюдение медиков. Выходили Перельмана врачи. Нет, у него был не коронавирус. По настоянию родных к ним приезжали брать тест на COVID - не подтвердился.

Сейчас Григорий Яковлевич здоров, все у него как прежде, живет на своей волне. Говорят, маму его недавно видели, старенькая совсем. Питерские власти назначили Перельману социальное пособие. К нему приходит социальный работник, который оказывает посильную помощь семье.

Трогательно ухаживает за мамой

Режиссер с Урала Андрей Григорьев пытается который год снять фильм о гениальном затворнике.

- Пока мы сделали паузу. Мама у Григория Яковлевича сейчас болеет, неважно себя чувствует. У нее букет болезней, старость. И он сейчас этим полностью занят, - сказал «КП» режиссер. - По врачам водит, переживает за нее. Была ситуация, что маму отправили в больницу. Медсестра начала перечислять, что нужно. Григорий Яковлевич моментально достал все, что просили врачи: и специальный поильник для воды (маме было самой сложно пить), и лекарства, и облепиховое масло. С какой нежностью он ухаживает за ней, поддерживает, оберегает - не в каждой семье такое увидишь.

Перельман трогательно ухаживает за мамой Любовью ЛейбовнойФото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

- Говорят, он живет на пенсию мамы.

- Ему хватает, он очень экономный человек. Есть минимальные ресурсы - те деньги, что он заработал 20 лет назад в Америке, на проценты от этого он живет. (В 1992 году его пригласили читать курс лекций в Нью-Йоркском университете.) И ему хватает. К тому же есть сестра, не бедная, помогает. Есть какой-то семейный счет. Этого достаточно.

СЕКРЕТ ГЕНИЯ

Проходит по 17 км в день

- Хлеб, сыр, молоко - это его любимая еда, - рассказывает режиссер Григорьев. - Музыку очень любит - классику. От математики сейчас отстранился. Он же сделал главное… У Перельмана нет машины. Он считает, что надо как можно больше гулять, передвигаться. Реально много ходит пешком. Километров 17 в день. В лучшие годы, рассказывал, проходил до 40 - 45 километров!

Я ездил в Нью-Йорк, где он жил и работал. Перельман в Америке ходил на работу от дома пешком. И я сделал попытку пройти туда и обратно. Долго, ноги гудели. Но! Мозг от такого хождения и впрямь активнее начинает работать.