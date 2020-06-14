«Бронебойщик» и «Дрель» бьют точно в цель: Каким будет новое оружие штурмовой авиации

«Комсомолка» не раз рассказывала, что вместе с солдатами и офицерами Российской армии на сирийском поле боя были ученые и инженеры-конструкторы нашей оборонки. Они анализировали, как «работают» созданные ими (или их предшественниками) вооружения в реальной боевой обстановке. Так что война с террористами в ближневосточной стране стала для них еще и своего рода научно-исследовательской лабораторией. А опыт применения ракет и бомб для уничтожения бандформирований и показал разработчикам вооружений «плюсы» и «минусы» их изделий.

И если с применением высокоточного оружия у российских Воздушно-космических сил серьезных проблем не было, то они обнаружились в другом классе боеприпасов – тех, которые должны гарантированно уничтожать противника на больших площадях. А тут нашим ученым и конструкторам не пришлось решать вопрос с нуля: «деды и отцы» нашей оборонки оставили сыновьям немало уникальных заделов.

Они и стали основой для разработки ракеты С-8 «Бронебойщик» и планирующей авиабомбы «Дрель». А испытания с борта штурмовиков и вертолетов показали, что они способны ликвидировать крупные отряды противника на огромных площадях, не оставляя шансов уцелеть ни живой силе, ни технике.

ВИЗИТНЫЕ КАРТОЧКИ

«ДРЕЛЬ» - планирующая кассетная авиабомба, которая начинает разбрасывать 15 самонаводящихся миниатюрных боеприпасов на высоте 250 метров. Отразить такую «массированную» атаку невозможно. Невозможно заранее и укрыться от неё, поскольку бомба может сбрасываться с высоты в 14 километров, что позволяет проводить скрытные атаки на силы противника, окопавшегося на больших площадях. "Дрель" сделана из радиопоглощающего материала, поэтому ее почти невозможно обнаружена на радарах.

Она способна обнаруживать цель по спутниковому сигналу и инерциальной системе навигации.

«Внутренние» снаряды бомбы обнаруживают цель по тепловым и радиолокационным следам. Боеприпас точно «садится» на железобетонные укрепления противника или же на корпус танков (в грунт или песок такой снаряд зарывается на глубину до трех метров.

У "Дрели" нет двигателя, но благодаря оперению и парашюту она после сброса с самолета может пролететь до 13 километров. Такие возможности позволят бомбардировщикам не входить в зону поражения ПВО врага.

Бомба практически сравнима с точностью крылатых ракет, у которых отклонение не больше нескольких метров.

«БРОНЕБОЙЩИК» - неуправляемая авиационная ракета (С-8ОФП).

Внешне она похожа на «бабушку» С-8, которую спроектировали еще советские инженеры в 1960-х годах. У "Бронебойщика" схожий принцип действия, но само оружие более мощное. Увеличение боевых возможностей произошло благодаря уменьшению размеров двигателя.

Управление детонацией ракеты дает возможность активировать ее как перед преградой, так и после. Предыдущее поколение взрывалось на преграде. Новая ракета имеет калибр 80 мм, в корпусе установлен компактный двигатель повышенной тяги, что позволило увеличить мощность боевой части. Вес боеголовки составляет 9 кг, тогда как у старенькой С-8 он был в три раза легче. Корпус «Бронебойщика» обеспечивает проникновение ракеты в бронетехнику с последующим взрывом, тогда как ракета НАР С-8 детонировала при ударе о корпус танка или БТР.

Применение данного оружия обеспечит поражение обширных площадей с выжиганием поверхности земли, носителем боезарядов станут самолёты штурмовой авиации. Новая система вооружения признана эффективной против бронетехники и укрытий, в тоже время её производство не является дорогостоящим.

КОГДА В СТРОЙ?

В Минобороны «Комсомолке» сообщили, что новейшие ракеты и высокоточные планирующие бомбы скоро появятся на вооружении Воздушно-космических сил РФ. Ими оснастят штурмовики Су-25 и многоцелевой вертолет Ми-8.

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