2020-06-14T08:02:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Турции, последние новости на 14 июня 2020: общее число зараженных достигло 176 тысяч

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Турции на 14 июня 2020 года
Елена КОНОВА
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Коронавирус в Турции, последние новости на 14 июня 2020: в стране сняли почти все ограниченияКоронавирус в Турции, последние новости на 14 июня 2020: в стране сняли почти все ограниченияФото: REUTERS
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Последние новости о коронавирусе в Турции на 14 июня 2020 года таковы: выявлено 176 677 случаев заболевания, 4 792 человека скончались, 150 087 человек - выздоровели.

В стране уже сняли почти все ограничительные меры: в провинциях отменили комендантский час, восстановили междугороднее сообщение, открыли ТЦ, заведения общепита, магазины и салоны красоты. Кроме того, местные жители могут свободно гулять, посещать пляжи и парки.

Авиакомпании уже возобновляют международное сообщение. Пока самолеты будут летать в те страны, где ситуация с COVID-19 стабилизировалась. России в списке еще нет. Возможно, появится в середине июля. Точная информация будет известна позже.

Конечно, туристический сезон будет отличаться от прошлогоднего. Иностранцев будут осматривать на предмет наличия симптомов вируса. Если они есть, то туристу придется пройти бесплатный тест на инфекцию. Также в отелях и гостиницах будут дезинфицировать все оборудование, например, столики и шезлонги. А на дорожки нанесут специальную разметку, обозначающую дистанцию.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Турции на 14 июня 2020 года, за сутки в стране выявили 1469 новых случаев заболевания. Это наибольшее число с середины мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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