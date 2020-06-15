Юрий Андропов: человек, который пытался

Принято считать, что Андропов был у власти два года, но это совсем не так. Избранный генсеком коммунистической партии Советского Союза в ноябре 1982-го, уже через три месяца он оказался в ЦКБ с диагнозом почечная недостаточность. И свой последний год руководил СССР фактически из больничной палаты. То есть «эпоха Андропова» заняла всего 15 месяцев, и тем удивительней, что именно он вошел в народную память, как самый перспективный глава могучей державы.

Самое главное, что помнят сегодня об Андропове: он пытался что-то изменить.

Спроси сейчас тех, кто помнит: а что сделал Андропов?

Взялся за дисциплину, поручил проводить рейды в кинотеатрах и магазинах в рабочее время, вылавливая прогульщиков.

Снизил цену на водку, которая десять лет стоила 3 рубля 62 копейки (анекдот брежневских времен: «3,62 пробейте - в какой отдел? - в кондитерский, блин!»), а в 1981 году подорожала до 5,20. Андропов скинул с национальной валюты, за которую и огород вскопать, и мотор перебрать, полтинник. И тем стал мил народу.

А еще?

Что еще-то?

Именно из-за этих коротких 15 месяцев об Андропове говорят исключительно в сослагательном наклонении.

Мог и вроде бы даже хотел пойти по китайскому пути. С руководящей ролью партии, но по в рынок, в тот капиталистический социализм, который удалось построить Пекину.

Хотел провести свою перестройку, но под жестким контролем. То есть сделать то, что не удалось упустившему вожжи Горбачеву.

Хотел объявить тотальную борьбу с государственным воровством.

Хотел реформировать культуру - еще во главе КГБ высылал диссидентов, но поддерживал Театр на Таганке и «Современник». Да и сам писал стихи, что на фоне предыдущих генсеков с четырьмя классами его характеризовало чуть ли ни как рафинированного интеллигента.

Андропова называют и «предтечей Горбачева», которого именно он поднял из Ставрополя до уровня Политбюро, и «ролевой моделью Путина», имея ввиду чекистскую вдумчивость юриста в государственных делах.

Но суть все равно одна - все, кто еще помнят генсека, видят в нем мечту по несбывшемуся.

Мол, была же великая страна, по которой можно было ехать от океана до океана без виз и даже почти без денег, в которой не было ни богатых, ни бедных и которую бы подшаманить чуть-чуть, подчистить да поставить на правильную дорогу.

Но не успел только Юрий Владимирович...

Можно ли было сделать это на самом деле, бессмысленно даже гадать, но мы верим, что Андропов пытался.

КСТАТИ

Андропов знал о разговорах в народе: «Пора наводить порядок»

15 июня день рождения генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Андропова, который руководил Советским Союзом всего полтора года, но о котором продолжают спорить до сих пор (подробности)