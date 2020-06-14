2020-06-14T08:11:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Италии, последние новости на 14 июня 2020: больше 236 тысяч человек заразились COVID-19

Мы представляем последние новости на 14 июня 2020 года о коронавирусе в Италии [видео]
Елена КОНОВА
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Коронавирус в Италии, последние новости на 14 июня 2020: туристы снова могут посещать странуКоронавирус в Италии, последние новости на 14 июня 2020: туристы снова могут посещать странуФото: REUTERS
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По последним новостям о коронавирусе в Италии на 14 июня 2020 года, общее число зараженных достигло 236 651, 174 865 человек - выздоровели, 34 301 человек - скончался.

Страна долго боролась с «чумой 21 века». Был период, когда в госпиталях и больницах не хватало мест для заболевших, заканчивались защитные средства, а врачи не справлялись с нагрузкой. Но пик прошел, и теперь Италия почти полностью вернулась к привычной жизни.

В городах открылись кафе, рестораны, бары, салоны красоты, ТЦ, магазины. Итальянцы снова могут выходить на прогулки и заниматься спортом в парках, навещать своих родственников и ездить по стране.

А 3 июня страна открыла границы. Теперь иностранцы снова могут приезжать в Италию и наслаждаться ее видами, купаться в море и пробовать местную кухню. Но, конечно, им, как и местным жителям, придется носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию. По крайней мере, пока не придумают вакцину или лекарство от COVID-19.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Италии на 14 июня 2020 года, накануне за сутки от инфекции скончались еще 55 человек. Выздоровели - 1780 человек.

В Италии столетнюю женщину, победившую коронавирус, выписали из больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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