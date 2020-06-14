Коронавирус в США, последние новости на 14 июня 2020: от инфекции скончались больше 115 тысяч человек

По последним новостям о коронавирусе в США на 14 июня 2020 года, выявлено 2 074 526 случаев заболевания с начала пандемии, 115 436 человек скончались, 556 606 человек - выздоровели.

В штатах почти сняли карантин, несмотря на то, что ежедневно в стране выявляют тысячи новых случаев заражения. Кроме того, специалисты боятся новой вспышки заболеваемости на фоне акций протеста из-за смерти афроамериканца. Они настоятельно рекомендуют всем участникам сдать тест на COVID-19.

Отметим, что в США открылись все заведения общепита, салоны красоты, фитнес-клубы, комбинаты, промышленные предприятия, магазины и ТЦ. Тем более, что на фоне пандемии больше 30 миллионов американцев остались без работы. Эксперты сравнивают нынешнюю безработицу с той, что была во времена Великой депрессии.

Ученые США работают над созданием лекарства и вакцины от вируса. Первая будет готова уже в июле, вторая – в августе, а третья – осенью. Сначала их, конечно, протестируют на людях, а затем уже будут распространять по штатам. Одна из вакцин, кстати, уже показала положительный результат при тестировании на животных.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в США на 14 июня 2020 года, накануне за сутки выявили еще 25 тысяч случаев заболевания. Скончались больше 800 человек.