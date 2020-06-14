В отели без штампа в паспорте больше не поселят: "КП" выяснила, так ли это

Написать документ так, чтобы каждый понял его по-своему, - это талант. В “Рекомендациях по профилактике новой коронавирусной инфекции (Covid-19) в учреждениях, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания (гостиницы и иначе средства размещения)” есть пункт 19: “Размещение гостей в номере преимущественно одноместное, за исключением семейного”. Это полная цитата, никаких уточнений и разъяснений больше нет.

Оптимисты прочитали и выдохнули: уффф, это ж совсем другое дело, не то что в рекомендациях для санаториев! Вот там жесткач, только одноместный номер либо вместе с членами семьи. А тут - “преимущественно”. Преимущественно – это же не обязательно, правда?

Однако в соцсетях вовсю обсуждают: отели теперь обязаны проверять, есть ли штамп в паспорте! И даже “отчитываться” и “докладывать” в Роспотребнадзор, если отдыхать приехали люди, официально узами не соединенные! И что ж теперь, с девушкой на море не махнуть?

В рекомендациях, напомню, ни слова о проверке документов нет. И тем более об отчетах и докладах. Да и самим гостиницам лишние заморочки не нужны. Они и так кучу денег потеряли за месяцы коронавирусных ограничений. И раз уж их прямым текстом не обязали проверять штамп в паспорте, вряд ли они будут сами себя лишать гостей и дохода.

Однако у практиков тоже есть резонные сомнения: формулировка такая, что все будет зависеть от того, как документ будет применяться в реальности. Причем в разных регионах это может быть по-разному. Придет где-то ретивый проверяющий, оштрафует гостиницу за “несемейное” размещение – другие быстренько подстрахуются.

Но опять же, семья - это не только муж и жена. Это и мама с детьми (ну ладно, она, скорее всего, взяла с собой их свидетельства о рождении). И бабушка с внуками. А если племянника “подкинули” тете, чтоб на юг свозила, пока мама с папой работают? А если две сестры решили вместе отдохнуть, и они обе замужем, у них разные фамилии? Везти ворох подтверждающих документов или уже сразу всю родословную? А может, ждать чартера в Анталью, там ничего не спросят...

КОММЕНТАРИЙ ОТЕЛЬЕРА

Паспорт нужен. Штамп в нем - нет

Александр Седухин, владелец отеля “Иоанн Васильевич” в Ярославле, на вопрос “КП” ответил кратко и четко:

- Для заселения в отель нужен паспорт, а не штамп в нем. Мы как раз с понедельника открываемся для туристов. До этого принимали только тех, кто приехал в командировки и по служебной надобности.