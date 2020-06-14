Трусова разучила четверной риттбергер, а Плющенко стал тренером сборной

Как только 1 июня открылись спортивные базы, фигуристы сразу приступили к тренировкам. И пусть календарь пока не сверстан, но наши лидеры уже во всю готовят новые программы.У фигуристок идет заочная борьба. Группа Этери Тутберидзе сейчас тренируется на олимпийской базе в Новогорске, где, по сообщениям тренеров, чемпионка Европы Алена Косторная и двукратная чемпионка России Анна Щербакова уже восстановили тройные прыжки и переходят к более сложным элементам.

А вот их бывшая подруга по команде Александра Трусова, перебежавшая весной от Тутберидзе в академию Плющенко, уже щелкает четверные. Сам Евгений Плющенко, который находится со своей группой на сборах в Кисловодске, сообщил, что Трусова уже разучила новый прыжок – четверной риттбергер.

Любопытно, совсем недавно Александра в третий раз попала в Книгу Рекордов Гиннеса, за первое исполнение четверного флипа. И после этого она сказала: «Я рада этому, стремилась и учила флип, чтобы его занесли в книгу. Из четверных прыжков остался риттбергер, так что постараюсь выучить его и исполнить на соревнованиях.»

И вот, не прошло и месяца, а прыжок почти готов. Осталось Трусовой его чисто исполнить на официальных соревнованиях, чтобы войти в Книгу Рекордов, как первая исполнительница всех четверных прыжков у женщин. Напомним, что 10 марта 2018 года на юниорском чемпионате мира в Софии Александра первой прыгнула четверной тулуп.

В следующем сезоне, 12 октября 2018-го, на этапе юниорской серии Гран-при в Ереване исполнила четверной лутц. А вот четверной флип Трусовой засчитали только с третьего раза, после того как она его приземлила 7 декабря 2019 года во взрослом финале Гран-при в итальянском Турине.

И еще одна сопутствующая новость. Благодаря переходу Трусовой, Евгений Плющенко получил статус тренера сборной России, которого у него раньше не было. Плющенко три года назад организовал академию своего имени, которая пока известна не своими воспитанниками, а ценами за обучение – минимум 60 тыс. рублей в месяц.