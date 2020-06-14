2020-06-14T20:05:36+03:00
Спорт

Трусова разучила четверной риттбергер, а Плющенко стал тренером сборной

Российские фигуристки начали заочную борьбу
Сергей КИРИЛЛОВ
Поделиться:
Александра Трусова, перебежавшая весной от Тутберидзе в академию Плющенко, уже щелкает четверные.Александра Трусова, перебежавшая весной от Тутберидзе в академию Плющенко, уже щелкает четверные.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Как только 1 июня открылись спортивные базы, фигуристы сразу приступили к тренировкам. И пусть календарь пока не сверстан, но наши лидеры уже во всю готовят новые программы.У фигуристок идет заочная борьба. Группа Этери Тутберидзе сейчас тренируется на олимпийской базе в Новогорске, где, по сообщениям тренеров, чемпионка Европы Алена Косторная и двукратная чемпионка России Анна Щербакова уже восстановили тройные прыжки и переходят к более сложным элементам.

А вот их бывшая подруга по команде Александра Трусова, перебежавшая весной от Тутберидзе в академию Плющенко, уже щелкает четверные. Сам Евгений Плющенко, который находится со своей группой на сборах в Кисловодске, сообщил, что Трусова уже разучила новый прыжок – четверной риттбергер.

Любопытно, совсем недавно Александра в третий раз попала в Книгу Рекордов Гиннеса, за первое исполнение четверного флипа. И после этого она сказала: «Я рада этому, стремилась и учила флип, чтобы его занесли в книгу. Из четверных прыжков остался риттбергер, так что постараюсь выучить его и исполнить на соревнованиях.»

И вот, не прошло и месяца, а прыжок почти готов. Осталось Трусовой его чисто исполнить на официальных соревнованиях, чтобы войти в Книгу Рекордов, как первая исполнительница всех четверных прыжков у женщин. Напомним, что 10 марта 2018 года на юниорском чемпионате мира в Софии Александра первой прыгнула четверной тулуп.

В следующем сезоне, 12 октября 2018-го, на этапе юниорской серии Гран-при в Ереване исполнила четверной лутц. А вот четверной флип Трусовой засчитали только с третьего раза, после того как она его приземлила 7 декабря 2019 года во взрослом финале Гран-при в итальянском Турине.

И еще одна сопутствующая новость. Благодаря переходу Трусовой, Евгений Плющенко получил статус тренера сборной России, которого у него раньше не было. Плющенко три года назад организовал академию своего имени, которая пока известна не своими воспитанниками, а ценами за обучение – минимум 60 тыс. рублей в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Бавария» обыграла «Боруссию» из Менхенгладбаха и в следующем туре может оформить досрочное чемпионство в Германии
Представляем вашему вниманию обзор матча 31 тура чемпионата Германии Бундеслига Бавария – Боруссия Менхенгладбах, который прошел 13 июня на «Альянц Арене»
Хоффенхайм - РБ Лейпциг 12 июня 2020: прямая онлайн-трансляция матча 31 тура чемпионата Германии по футболу Бундеслига
Футбол, матч Хоффенхайм - РБ Лейпциг 12 июня. Прямая онлайн-трансляция состоится 12 июня 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 31 тура чемпионата Германии по футболу Бундеслига
Валенсия - Леванте 12 июня 2020: прямая онлайн-трансляция матча 28 тура чемпионата Испании по футболу Ла Лига
Футбол, матч Валенсия - Леванте 12 июня. Прямая онлайн-трансляция состоится 12 июня 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 28 тура чемпионата Испании по футболу Ла Лига
Новости 24