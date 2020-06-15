Число умерших из-за коронавируса в России на 15 июня 2020 года составило 6948 человек

Число умерших из-за коронавируса COVID-19 в России на 15 июня 2020 года составило 6948 человек. За сутки от пневмонии и других осложнений заболевания скончались 119 пациентов больниц.

Всего же с начала вспышки заболевания, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в 85 регионах нашей страны зафиксировано 528964 случая заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 8835 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом в 84 регионах. Полностью выздоровели и выписались из больниц 280050 пациентов, за сутки – 5409.

Лидерами по числу новых случаев заражения остаются Москва (1477) и Подмосковье (717), Санкт-Петербург (256), Свердловская область (254), Ханты-Мансийский автономный округ (229), а также Воронежская (219), Нижегородская (215) и Иркутская (209) области, республики Тыва (190) и Коми (181), Ростовская область (167) и Красноярский край (166).

Меньше всего в Севастополе – четверо новых инфицированных, Еврейской автономной области – трое, и в Ненецком автономном округе, где за сутки выявлен один заразившийся.

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