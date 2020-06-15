Познер об аварии Ефремова: «Мне его не жалко. Он пьет, причем давно и много»

Известный телеведущий Владимир Познер прокомментировал ситуацию с Михаилом Ефремовым: по словам мэтра отечественного ТВ, ему совсем не жалко актера. Познер надеется, что артист, убивший в ДТП человека. получит по заслугам.

- Мне его не жалко. Он пьет, причем давно и много. А то, что он садится, и не в первый раз, за руль, будучи абсолютно пьяным, это безответственность, которая и привела к тому, что он убил человека, - заявил 86-летний Познер «Бизнес Online».

А вот кого телеведущему жаль, так это погибшего водителя Сергея Захарова и его семью. Ведущий Первого канала надеется, что Ефремову не поможет его звездный статус, и он получит такое же наказание, как и совершенно обычный гражданин, совершивший аналогичное преступление.

Познер уверен, что такие темы вызывают «дикий» интерес и привлекают гораздо больше зрителей и читателей, чем, скажем, экономические вопросы. Именно поэтому историю с Ефремовым так активно обсуждают сейчас в СМИ и в соцсетях. Тем более, что в эпицентре трагических событий оказался известный артист.

- Я не считаю, что дело кто-то специально раскручивает. Это абсолютно нормальная вещь, то же самое было бы в любой стране, - уверен он.

Владимир Познер говорит, что ему не жалко Михаила Ефремова.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Впрочем, далеко не все считают, что актера надо сурово наказать. Многие артисты сочувствуют Ефремову. Певица Любовь Успенская, например, заявила: она собирается создать петицию в поддержку актера. По ее мнению, Ефремова надо отправить не в тюрьму, а на лечение. Чтобы спасти друга, певица намеревается собрать подписи своих коллег — Льва Лещенко, Надежды Бабкиной, Владимира Винокура.

- Я соберу всех людей, мы подпишем бумаги с просьбой, чтобы мы не потеряли такого великого актера, — сообщила она.

Вступился за Ефремова и актер Гоша Куценко.

- Случилась трагедия. Но, сдается мне, любой человек перед Богом имеет право на прощение, - написал Куценко в Инстаграме.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов стал виновником ДТП: авария произошла в районе дома №3 на Смоленской площади в Москве. Автомобиль Jeep Grand Cherokee под управлением 57-летнего артиста вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургончиком доставки продуктов LADA. Водитель службы доставки, 57-летний житель Рязани Сергей Захаров был госпитализирован в реанимацию клиники имени Склифосовского, где он умер от многочисленных травм.

Михаил Ефремов в момент ДТП был очень пьян, что подтвердила медицинская экспертиза. Кроме того, в крови артиста обнаружили кокаин и другие запрещенные препараты. Ефремова задержали, но позже отпустили под подписку о невыезде. Сейчас артист сидит под домашним арестом. Свою вину Ефремов полностью признал и готов оказать помощь семье погибшего, о чем он заявил в опубликованном им покаянном видео.