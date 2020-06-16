«Жаль, что у них не вышло»: Телеведущий Владимир Березин рассказал о тайном разводе Бориса Корчевникова

Владимир Березин – один из самых известных ведущих Советского Союза и России, в разное время он вел программы «Время», «Доброе утро», «Спокойной ночи, малыши!». Он – близкий друг телеведущего Бориса Корчевникова. Когда у звезды ток-шоу «Судьба человека» нашли онклогию, Березин посоветовал своего специалиста. Корчевникову удалили опухоль, сейчас он чувствует себя хорошо.

Березин в курсе и сердечных дел друга. На днях он невольно раскрыл секрет, который Корчевников тщательно хранил. Оказывается, 37-летний Борис, считающийся убежденным холостяком, был женат. Но брак не сложился, и он развелся.

- С Борей мы давно дружим. Я был на свадьбе Бориса с Сесиль (актрисой Анной Сесиль Свердловой. - Ред.), такое домашнее чаепитие. Отличная девушка - милая и талантливая, жаль, что у них не вышло, они расстались еще до того, как Боря узнал о своей болезни. Поэтому упрекать Сесиль нельзя, что больного оставила. Оба - искренне верующие. Я знаю, почему они расстались, но это не моя жизнь, - рассказал Владимир Березин в интервью порталу eg.ru.

По словам Владимира Березина, Борис Корчевников тайно женился на актрисе Сесиль Свердловой.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

С красавицей Анной Сесиль Свердловой Корчевников был вместе 8 лет. Эффектная брюнетка родилась во Франции (поэтому ее назвали таким редким для нашей страны именем), но потом ее родители переехали в Россию.

Как и Борис, Анна Сесиль – очень верующий человек. Молодые люди познакомились в церкви, где они оба были прихожанами. На людях Борис называл девушку своей невестой, а иногда и женой. Они собирались обвенчаться и даже просили на это благословение у батюшки.

Телеведущий Владимир Березин со своей коллегой по экрану Юлией Барановской.Фото: Борис КУДРЯВОВ

То, что Корчевников и Свердлова все-таки сыграли тайную свадьбу, несколько лет назад упоминали и знакомые актрисы. По их словам, Борис и Сесиль расстались летом 2016 года. Версию об их семейной жизни подтверждает и то, что Свердлова была прописана в квартире Корчевникова, расположенной в центре Москвы. Сведения о прописке оказались в открытом доступе на сайте Мосгорсуда после того, как в 2016 году на Бориса подали в суд соседи. Телеведущий затопил жильцов квартиры снизу, и они, отчаявшись получить компенсацию мирным путем, подали иск. Причем ответчиками одновременно выступали и Корчевников, и Свердлова, так как актриса была прописана в квартире телеведущего.

Борис не скрывал, что тяжело пережил разрыв с любимой.

- Это как оторвать веточку, которая уже приросла. Больно на всю жизнь, - говорил он в одном из интервью. - Если ты расстался из-за предательства, доверие сохранить не удастся. В нашем случае не было предательства ни с моей, ни с Аниной стороны. Поэтому доверие сохранилось, а значит, и шанс на дружбу.

Корчевников не раз поднимал тему своего одиночества в программе «Судьба человека». В 2017 году гостьей его студии стала актриса Анна Ковальчук. Звезда сериала «Тайны следствия» взяла с него обещание, что он обязательно женится. Но когда спустя два года, в ноябре 2019-го она вновь пришла на программу «Судьба человека», Корчевников по-прежнему оставался холостяком. На укор Ковальчук Борис только развел руками.

- Я в растерянности. Думал, что мне удастся избежать этой темы. У меня ничего не получилось, - посетовал телеведущий. И добавил про свое одиночество: «Я перестал считать это проблемой. Я не говорю об этом часто, как прежде».