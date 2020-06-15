Новые случаи заражения коронавирусом в России на 15 июня 2020: 8 246 человек заболели за сутки

В России, по данным на 15 июня 2020 года, в больницах и лабораториях выявили еще 8246 человек с COVID 2019 в 83 регионах. Всего в стране с начала пандемии зафиксировано уже более 537 тысяч заболевших.

- Среди новых заболевших за последние сутки 34,3% не имели клинических проявлений болезни, - уточнили в оперативном штабе.

Больше всего заболевших выявили в следующих регионах: в Москве – 1359 человек, в Московской области - 689, Санкт-Петербурге – 252, Свердловской области – 233, Воронежской – 220, Нижегородской области – 209, Ханты-Мансийском АО – 184, Челябинской области – 169, Красноярском крае – 161.

Общее количество заболевших в России с начала эпидемии – 537 210 человека в 85 регионах. Зафиксировано 7091 летальный исход.

- За сутки в России полностью выздоровели 4489 человек, а за все время эпидемии – 284 539 человек, - рассказали в оперативном штабе по предотвращению коронавируса.

За последние сутки в стране провели 280 900 тестов на коронавирус, а всего за время пандемии – более 15,1 млн тестов. Под медицинским наблюдение в целом в стране остаются на сегодняшний день 316 683 человека.

В мире на утро 15 июня зарегистрировано 7 905 466 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Прирост за сутки составляет 124 045 случаев, что является 1,59%.