Коронавирус в Турции, последние новости на 15 июня 2020: с начала пандемии в стране заразились больше 178 тысяч человек

Последние новости о коронавирусе в Турции на 15 июня 2020 года таковы: в стране выявлено 178 239 случаев заболевания, 4 807 человек скончались, 151 417 человек - выздоровели.

В стране не было дефицита защитных средств или мест в медицинских учреждениях. Мало того, Турция во время пандемии помогала и другим странам в борьбе с «чумой 21 века», посылая им медицинские грузы. Уже в мае власти решили постепенно снимать ограничительные меры, введенные из-за распространения COVID-19.

Сейчас же в провинциях местные жители могут гулять, навещать родственников и загорать на пляжах. Открылись музеи, галереи, заведения общепита, ТЦ, салоны красоты, спа-салоны и магазины. Восстановлено городское, междугороднее и международное сообщение.

Совсем скоро туристы снова смогут наслаждаться достопримечательностями Анкары и покупать сувениры на рынке «Гранд Базар» в Стамбуле. Но им, как и местным жителям, придется соблюдать социальную дистанцию и носить защитные маски. Кроме того, на территориях отелей и гостиниц будут ежедневно дезинфицировать оборудование, а на дорожки нанесут специальную разметку, обозначающую дистанцию.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Турции на 15 июня 2020 года, накануне за сутки выявили 1562 новых случая заболевания. Это очередной антирекорд с середины мая.