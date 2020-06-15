2020-06-15T08:21:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Италии, последние новости на 15 июня 2020: страна получит первую партию вакцин до конца года

Мы представляем последние новости на 15 июня 2020 года о коронавирусе в Италии [видео]
Елена КОНОВА
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Коронавирус в Италии, последние новости на 15 июня 2020: масочный режим в стране еще не отменилиКоронавирус в Италии, последние новости на 15 июня 2020: масочный режим в стране еще не отменилиФото: REUTERS
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По последним новостям о коронавирусе в Италии на 15 июня 2020 года, с начала пандемии 236 989 человек заразились ковидом, 176 370 человек - выздоровели, 34 345 человек - скончались.

В стране во время борьбы с «чумой 21 века» случались разные моменты. Был период, когда в некоторых городах образовался дефицит масок и перчаток, не хватало мест в госпиталях для новых заболевших, а ежесуточное число новых зараженных достигало нескольких тысяч. Но Италия успешно преодолела пик эпидемии.

Уже сейчас в регионах открылись ТЦ, магазины, кафе, рестораны, салоны красоты и т.д. Итальянцы могут заниматься спортом на улице, отдыхать в парках и на пляжах, навещать своих родственников. Также возобновился чемпионат по футболу, матчи серии А пройдут уже на этой неделе. Но масочный режим не отменили, как и настоятельную рекомендацию соблюдать социальную дистанцию.

3 июня Италия открыла границы, и теперь ждет туристов из стран, где ситуация с ковидом стабилизировалась. Да и сами итальянцы смогут путешествовать по миру, соблюдая меры безопасности.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Италии на 15 июня 2020 года, страна совместно с другими европейскими государствами подписала контракт на 400 млн вакцин от COBID-19. Первая партия должна будет поступить до конца года. Производитель - англо-шведская фармацевтическая компания.

В Италии столетнюю женщину, победившую коронавирус, выписали из больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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