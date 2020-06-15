2020-06-15T08:33:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в США, последние новости на 15 июня 2020: штаты могут вернуться к привычной жизни только через год

Мы рассказываем о последних новостях о коронавирусе в США на 15 июня 2020 года [видео]
Елена КОНОВА
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Коронавирус в США, последние новости на 15 июня 2020: в эпицентрах распространение инфекции удалось сдержатьКоронавирус в США, последние новости на 15 июня 2020: в эпицентрах распространение инфекции удалось сдержатьФото: Андрей АБРАМОВ
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По последним новостям о коронавирусе в США на 15 июня 2020 года, в стране выявлено 2 094 069 случаев заболевания, 115 732 человека скончались, 561 816 человек - выздоровели.

Штаты почти вышли из режима ограничительных мер. В городах открылись кафе, рестораны, бары, магазины, салоны красоты, ТЦ и т.д. Восстановлено городское и межрегиональное сообщение. Ситуация постепенно улучшается. В Нью-Йорке, к примеру, где еще в марте ежесуточно фиксировали тысячи новых случаев заболевания, уже открыли пляжи и разрешили местным жителям собираться компаниями.

Но специалисты волнуются, что на фоне массовых протестов возможна новая вспышка заболеваемости COVID-19. Они настоятельно рекомендуют участникам пройти тест на инфекцию. Ведь пока вакцины от вируса не существует, хотя ученые, конечно, ее уже создают.

Так, скоро будет готова одна из вакцин, в августе – вторая, а осенью – третья. Сперва их протестируют, а только потом пустят в массовый оборот. Кстати, недавно пришли результаты первого препарата, и они оказались положительными. Так что совсем скоро, возможно, появится вакцина от «чумы 21 века».

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в США на 15 июня 2020 года, главный инфекционист страны Энтони Фаучи заявил, что штаты вернутся к нормальной жизни только через год. Он отметил, что распространение болезни удалось сдержать в Чикаго, Нью-Йорке, Детройте и Новом Орлеане - то есть в основных эпицентрах. Но в некоторых штатах заметна противоположная тенденция.

В Нью-Йорке открыли специальные пункты сдачи анализа на COVID-19 для протестующих в связи с гибелью Джорджа Флойда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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