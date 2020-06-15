2020-06-15T11:05:31+03:00
Происшествия

Во все тяжкие: в подмосковном особняке у миллионера нашли склад с наркотиками

На одном из участков в садовом товариществе "Ольгино" обнаружили 24 кг "мефедрона" и двух безработных мужчин
Иван РУНЕВ
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В настоящее время оперативники работают с задержаннымиВ настоящее время оперативники работают с задержаннымиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Все случилось в селе Николо-Урюпино в Красногорском городском округе Подмосковья. Ранним утром оперативная группа нагрянула с визитом на один из участков в садовом товариществе «Ольгино», где на месте были задержаны двое безработных мужчин. Сам участок принадлежит бизнесмену-миллионеру - руководителю одной крупной международной производственной организации, занимающейся криогенным оборудованием.

«На месте были задержаны 44-летний Сергей П.* и 29-летний Иван В.* В ходе обыска полицейскими был обнаружен целый склад наркотиков. Всего найдено и изъято 23 кг 804 грамма наркотического средства «мефедрон». Ведутся оперативные действия, устанавливаются все причастные к преступлению лица», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время оперативники работают с задержанными и выясняют мотивы и цели хранения крупной партии наркотического средства, а также устанавливают причину, по которой задержанные и целый склад наркотиков находились на участке бизнесмена.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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