Экс-вице-премьер Виталий Игнатенко: Переговоры с Басаевым Черномырдин начал после неудачного штурма больницы с заложниками

- Виталий Никитич, прежде чем мы обратимся к вашей книге «Со мной и без меня», где, конечно же, немало строк посвящено и Буденновску-1995... Хотел бы напомнить, что до сих пор многие представляют те события - ну, очень упрощённо.

- Саша, абсолютно согласен с тобой.

...И ту роль, которую сыграл в них Виктор Черномырдин. Вот, дескать, зашел Басаев в Буденновск, взял больницу и тут же премьер-министр бросился с ним переговоры вести. На самом деле, и у вас акцент этот присутствует, - была очень драматическая ситуация. И выхода другого, по сути, не было на тот момент.

- Очень хорошо сработали ребята, которые там были в Буденновске.

- Я так понял, что вы имеете ввиду наших коллег-журналистов? Именно они помогли Черномырдину узнать истинную картину - что там на самом деле...

- Понимаешь, они очень мне доверяли. В пять утра, что ли, позвонили, мы сидели все на работе, конечно... И, перебивая друг друга, кстати, там, по-моему, Миша Леонтьев тоже был, в этой компании... Стали перечисляли, как и что происходит в захваченной боевиками больнице.

И вот у меня такое сложилось впечатление - просто от их эмоциональных оценок. Я наяву себе представил эту картину.... Женщины в окнах, дети. Эту огромную больницу. И я понял, что к журналистам надо обязательно прислушаться. И - услышать их.

И я помчался в кабинет Виктора Степановича, который тоже не уходил с работы, пару суток он там, в «Белом доме», находился.

Я вошел к нему, пересказал весь этот разговор.

- Это было 18-го?

- Ну, когда Черномырдин разговаривал с Басаевым?

- 18-го.

- Значит, 18-го.

- Правильно ли я понимаю, что таким основным толчком, информационным поводом для переговоров премьера с бандитом были ваши беседы с журналистами? И потом - ваш разговор а Черномырдиным. Правильно?

- Я бы не хотел свою роль так возвеличивать.

Да, у нас источников информации оттуда было много. Но они противоречили друг другу... И очень трудно было следить за динамикой, что там, на самом деле, происходит. Очень много было ненужных подробностей.

А вот такого взгляда - людей-очевидцев, которые - там, которые, действительно, могли аналитически к этому подойти, а не просто - рассказать, о том происходит... Такого нам не хватало,

Экс-вице-премьер Виталий ИгнатенкоФото: GLOBAL LOOK PRESS

- Действительно, может сложиться впечатление, что это Игнатенко, пообщавшись с журналистами, уговорил или подбил Черномырдина пойти на переговоры с бандитом.

- Да нет. Нет! Это нельзя даже предполагать. Я должен был доложить премьеру то, что видел, слышал... Решение принимал только он.

- И решение было принято после того, как был предпринят штурм, в ходе которого погибли люди.

- Да. Уже все сошлось в это утро 18-го в одной точке. Неудачный штурм, и вот эти бесконечные доклады - силовиков и чиновников. И - невнятица. И плюс вот этот ночной разговор журналистов в Буденновске - с Басаевым...

А Черномырдин принимал решение, абсолютно не думая о том, как это повлияет на его личную судьбу, карьеру, будущее какое-нибудь. Он, конечно, не представлял, как на это прореагирует президент Борис Ельцин. Он все взял на себя. Это был абсолютно мужской мужественный, героический поступок, я считаю.

А что Игнатенко? Игнатенко просто один из тех, кто был рядом.

- Я просто сейчас вспоминаю, что сразу после Буденновска в Москве был с визитом Альберт Гор – вице-президент США. И была пресс-конференция, по-моему, в «Белом доме». И я ему вопрос напрямую задал, как вы оцениваете действия нашего премьер-министра? И он тогда сказал, что Черномырдин поступил правильно и мужественно.

- А Сергей Шойгу - он, как помнишь, был тогда главой МЧС, одним из первых дал очень правильную оценку: Виктор Степанович спас Россию...

КСТАТИ

Премьер-министр весь удар принял на себя

(Из книги Виталия Игнатенко «Со мной и без меня».)

...14 июня 1995 года группа из 195 вооруженных боевиков во главе с полевым командиром Шамилем Басаевым напала на город Буденновск. Теракт унес жизни 129 человек. Боевики на трех грузовиках КамАЗ и автомобиле ВАЗ-2106, замаскированном под машину милиции, пересекли административную границу между Чечней и Ставропольским краем и въехали в город Буденновск. Они атаковали местный районный отдел внутренних дел, административные и жилые здания. На центральной площади города боевики собрали колонну заложников, которых затем завели в здание Буденновской центральной районной больницы, пациенты и работники которой также были взяты в заложники. Общее число захваченных составило 1 тыс. 586 человек. Угрожая расправой над ними, боевики предъявили российским властям ультиматум: прекратить разоружение незаконных вооруженных формирований в Чечне и вывести из республики федеральные войска, введенные туда в декабре 1994 года.

15 июня в город прибыли спецподразделения "Альфа", "Витязь" и "Русь", больницу окружила бронетехника. Под угрозой расстрела заложников Шамиль Басаев потребовал привести в больницу российских и зарубежных журналистов, передав через них требование начать переговоры президента РФ Бориса Ельцина с лидером непризнанной Чеченской Республики Ичкерия Джохаром Дудаевым. Представители СМИ затем были отпущены.

16 июня в переговоры с террористами вступил глава УВД Ставропольского края генерал Медведицкий. Министр обороны РФ Павел Грачев заявил о необходимости штурма больницы.

15 и 16 июня мы не уходили из “Белого дома”. Остался на ночь и Виктор Степанович.

17 июня около 5 часов утра спецподразделения предприняли попытку штурма здания больницы, оказавшуюся неудачной. Несмотря на то что удалось освободить 61 заложника, в результате четырехчасового боя было убито много военнослужащих и заложников, так как террористы использовали женщин, детей и стариков в качестве "живого щита".

...Вошел в кабинет премьера Черномырдина. Он беспрерывно был на связи со штабом. Говорил со Степашиным (руководитель Федеральной Службы Безопасности в те годы), министром обороны Грачевым, губернатором Кузнецовым…

Устало глянул на меня.

- Виктор Степанович, - начал я, опасаясь, что мой визит в кабинет премьера прервется каким-нибудь срочным неотложным звонком, - я на связи со своими коллегами, которые ночью были у Басаева. Их там 10 человек – наши и зарубежные журналисты. В час тридцать ночи они покинули больницу. Но до этого у них был прямой разговор с Басаевым… Положение, как мне рассказали, критическое.

Черномырдин молчал.

- А он в состоянии что-либо слушать, этот Басаев? – выдохнул Виктор Степанович. Потом он сделал несколько уточняющих вопросов: что именно видели журналисты, что говорили террористы, какое сейчас положение заложников и т.д.

Черномырдин сделал несколько решительных диагоналей по кабинету. Я представил на секунду, что поднимется, если премьер примет решение говорить с Басаевым.

Ясное дело. Виктор Степанович понимал: на кон поставили не только авторитет

власти, но и его личного имени… Ельцин с визитом в Канаде. Он один, никто другой должен был принять решение.

- Готовь прессу. Кого сможешь, подтяни в приемную… Буду говорить из приемной. Но заранее – никому. Пусть едут для важной встречи.

Я кинулся выполнять указание премьера.

Столько лет прошло, но до сих пор в обществе ломают копья: прав был Черномырдин или нет, что пошел на переговоры с террористом?Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый появился Саша Гамов из «Комсомолки», президентский пул, ОРТ, «Россия» …

Ну, вроде бы, кворум есть. Ребята все дисциплинированные, но все же вопросы были, что случилось, какое сообщение готовить. Думаю, в принципе догадывались: Буденовск. Другой более злободневной информации в эти дни не могло быть.

Я заглянул в кабинет Премьера: «Все готово». На лице Виктора Степановича не было ни тени сомнения.

Через минуту иные бросят ему обвинения, что он «пошел на поводу у террориста». Но в эти мгновения, знаю, он меньше всего думал о себе и своем авторитете. Нет – он вообще не думал об этом.

Начался тяжелый разговор с террористом. Вдруг Басаев бросает: «А откуда я знаю, что вы – Черномырдин?»

- «Ты где сидишь там?» - спросил Виктор Степанович.

- В кабинете главврача.

- Телевизор там есть?

- Да есть.

- Тогда жди.

И Виктор Степанович глянул на меня. Я кинулся звонить на каналы телевидения.

- Благоволин, Эрнст, коллеги из программы «Время», Добродеев, Малашенко, Киселёв, НТВ, «Вести», Лысенко… - проявили колоссальный профессионализм: в минуты переверстали сетку вещания.

Снова включился в разговор Виктор Степанович.

Дальше вы все знаете… Две тысячи человеческих жизней были спасены.

19 июня из Буденновска в Чечню выдвинулась колонна из шести автобусов с 73 террористами и 123 заложниками. К ним присоединились несколько депутатов Госдумы РФ и журналистов. Утром 20 июня автобусы достигли аула Зандак на территории Чечни, где участники бандформирования отпустили заложников и скрылись. По условиям договоренности, федеральные силы их не преследовали.

Что поднялось… Многие политики заявляли, что им стыдно за Черномырдина. Иные требовали немедленной отставки.

Столько лет прошло, но до сих пор в обществе ломают копья: прав был Черномырдин или нет, что пошел на переговоры с террористом? Я и тогда был и тем более сейчас убежден: Виктор Степанович весь удар принял на себя, за все, что творилось в это время ответил один...

Виталий Игнатенко: “Переговоры с Басаевым Черномырдин начал после неудачного штурма больницы в Буденновске» 00:00 00:00

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