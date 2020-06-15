Рэпер Моргенштерн бросил алкоголь, наркотики и теперь хочет 20 детей

22-летний российский рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев), один из кумиров российской молодежи, дозрел до публичной исповеди, став героем одноименного проекта онлайн-платформы Premier (premier.one).

В своем монологе Моргенштерн удивил поклонников, заявив, что уже два года не употребляет наркотики и даже алкоголь, хотя раньше сильнодействующие вещества были частью его будничной жизни. «Мы в основном торчали с моим корешем, - признался рэпер. - Раз и навсегда завязать с этим мне помогло то, что я осознал, что эта идеальная жизнь, которую дает наркотик, может быть и без него».

Артист рассказал, что воспитывался матерью, в то время владелицей флористических салонов в Уфе. Отца – крупного бизнесмена, которого уже нет в живых, он видел всего несколько раз в жизни. Материальной нужды Моргенштерн не знал, хотя мать его не баловала, изредка выделяя сыну 100 рублей на карманные расходы. Находчивый паренек изыскивал дополнительные средства, тайком залезая в материн кошелек. Когда эта возможность исчезла – мать перестала оставлять кошелек в свободном доступе, юноше стало стыдно, и он стал играть музыку в подземных переходах, зарабатывая до 1,5-2 тысяч рублей за пару часов.

Обид на отца у него никогда не было; более того, его образ жизни – у мужчины было несколько детей от разных женщин, ему импонирует: «я в принципе считаю, что это самое правильное положение вещей в институте семьи. Хочу много детей от разных матерей. 20 хочу! И потом они вырастут все, мне будет сорокет, и мы сделаем лейбл и конец всем».

Завоеванию женского сердца с с долгим периодом ухаживаний Моргенштерн предпочитает тактику мгновенного действия – с его слов, весьма эффективную: «Я на импульсах, как зверек. Загорелась у меня страсть - я не флиртую, не заигрываю. Если захотел какую-то женщину, подхожу к ней и говорю: «Я тебя хочу!». А дальше она уже решает».

При этом он настаивает, что не стоит путать любовь и отношения, причем первое мимолетно: «Любовь - она в моменте: увидел, у тебя заиграло. Переспал — и любовь пропала».

К масштабу своей популярности артист привык, но против от навязываемой ему ответственности: «Я понимаю, что за мной идет огромная аудитория. Я кто вам? Учитель, наставник? Я просто человек, такой же как вы, просто чуть более свободен. Я просто живу свою жизнь, [останьте] от меня».

К своим довольно значительным доходам он относится легко: «Когда мне на карту упал мой первый огроменный гонорар, я сразу же тачку купил. Не задумываясь, вложить ли в недвижимость, накопить ли на будущее. Ко мне когда приходят крутые бабки, я сразу трачу их. Я не отношусь к деньгам как к чему-то важному. Это всего лишь бумажка, которую ты можешь обменять на эмоции». Свое жизненное кредо Моргенштерн формулирует так: «Я в эту жизнь пришел веселиться, мне еще за это и платят дофига»

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