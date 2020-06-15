Посол Китая: Демонстранты в Гонконге хотят быть «пионерами цветной революции» в руках внешних сил

После снятия коронавирусной блокады возобновились протесты в Гонконге (по-китайски — Сянгане). История у этого автономного города сложная: почти 150 лет он был британской колонией, в 1997 году вернулся в состав Китая. Что не всем понравилось. Уже больше года демонстранты выходят на улицы Гонконга «за всё хорошее против всего плохого», дерутся с полицией, громят витрины.

Кто же стоит за подобными митингами? Об этом в колонке для «Комсомольской правды» рассказал посол Китая в России — Чжан Ханьхуэй.

«Корни беспорядков — на Западе»

С 1997 года, благодаря политике «Одна страна — две системы» и «Сянганцы сами управляют Сянганом», — ВВП города неуклонно рос, рынок ценных бумаг достигал лучших в мире показателей, а инвестиционная среда многократно занимала передовые места. Сянган был когда-то провозглашен регионом с самой свободной экономической системой в мире. Сянганцы, освободившись от столетней колониальной судьбы, пользуются беспрецедентными правами и свободами.

Но с прошлого года улицы «Жемчужины Востока» омрачили драки, разрушения, поджоги и прочие злонамеренные действия. Бандиты, одетые в черное, в масках, вооруженные железными щитами и «коктейлями Молотова», разрушали магазины, общественные объекты, публично нападали на полицию, подвергнув опасности жизнь и имущество ни в чем не повинных граждан.

Рост насилия не только серьезно нарушил верховенство закона и общественный порядок в Сянгане, но и поставил под угрозу процветание и стабильность.

Враждебные намерения западных сил — использовать Сянган в качестве антикитайского плацдарма — были очевидны. Участники беспорядка пренебрегали законами страны и народа и хотели быть «пионерами цветной революции» в руках внешних сил. Антикитайские силы внутри страны и за рубежом вместе стремились к тому, чтобы разрушить режим политики «одна страна, две системы» и поставить под угрозу национальную безопасность Китая.

Кто же стоит за подобными митингами?Фото: REUTERS

«В Сянгане больше не будет безопасных домов и убежищ для антикитайских активистов»

Чтобы справиться с попыткой раскола страны и терроризмом, парламент Китая принял решение установить «противопожарную стену безопасности» против врагов Сянгана. Это не только предупреждение всем иностранным враждебным силам и их союзникам, но и четкий сигнал: в Сянгане больше не будет безопасных домов и убежищ для антикитайских активистов.

Ни одна страна не допустит брешей в своей защите. Принятие закона, о котором я говорю, нацелено на очень немногие действия, которые серьезно угрожают национальной безопасности, не влияет на высокую степень автономии Сянгана, не затрагивает прав и свобод его жителей, а также прав и интересов иностранных инвесторов в этом городе. Открытость, свобода и терпимость остаются визитными карточками Сянгана.

Мы дорожим глубокой дружбой, которую, преодолевая трудности, установили народы Китая и России — и искренне благодарим российское правительство и народ за их последовательную и твердую поддержку в вопросе Сянгана. И мы полны решимости и способны поддерживать нашу национальную безопасность.