Анна Плетнёва разрыдалась при виде изуродованной девушки

Анна Плетнева не очень любит рассказывать о своем детстве, и причина этому - невероятная жестокость, с которой певице приходилось сталкиваться практически в школьные годы. Внешность Плетнёвой была поводом для постоянных издевательств и обзываний. А однажды, по признанию самой Ани, ей даже устроили «тёмную». Конечно, всё это не прошло бесследно – Плетнева до сегодняшнего дня, невзирая на статус секс-символа, была буквально соткана из комплексов: «Мне постоянно казалось, что со мной что-то не так. Не та прическа, не тот нос, не такие глаза… Я пряталась под тоннами макияжа. Я даже завтрак готовила с уже накрашенными стрелками на глазах! Абсурд? Наверное. Но страшные флешбеки из детства прочно обосновались в моём сознании…»

Но недавно в жизни звезды произошло событие, которое разделило ее жизнь, а точнее, ее восприятие себя, на «до» и «после».

Конечно, всё это не прошло бесследно – Плетнева до сегодняшнего дня, невзирая на статус секс-символа, была буквально соткана из комплексовФото: Личный архив героя публикации

- Листая директ в Инстаграме, я наткнулась на душераздирающее сообщение от 20-летней девочки Сони, которая пережила еще более страшную историю, сломавшую ее жизнь. Подвергаясь нападкам своих сверстников из-за внешности с 15-ти лет (а надо сказать, что девушка очень милая), в какой-то момент она решила оформить кредит и, не сказав семье ни слова, лечь под нож пластического хирурга. Дело всё происходило в Саратовской области. Ей обещали «идеальные» скулы, «идеальный» нос, «идеальные» губы… Фото, которое она прислала – повергло меня в шок: ей фактически изуродовали лицо. Ужасные губы, непоправимый шрам на левой щеке… Она просила помощи, консультации с московскими хирургами. Я сделала это незамедлительно, но ничего уже было не исправить! Ей уже никак не помочь. Я разрыдалась. К чему были такие жертвы?! В тот же момент я поняла: если ситуацию не поменять, ее можно хотя бы предотвратить. Так родился мой социально-музыкальный ролик «Из Токио». Если раньше в своих клипах я выглядела откровенно, то в этом – полностью обнажена. И дело не в анатомических подробностях. Нет ничего сексуальнее искренности! Я хочу, чтобы отсутствие косметики на лице девушки в моем возрасте стало маяком для тех, кто не может принять и себя полюбить. Полюбить по-настоящему. А наши страхи – это разбитые зеркала, осколки которого навсегда остались в Соне, - объяснила певица.