HBO объяснил, на каких условиях вернет «Унесенных ветром» в видеотеку

Абсурдная новость об изъятии экранизации романа «Унесенные ветром» (1939) из архива видео-библиотеки HBO Max вывела борьбу против призраков расизма на новый уровень. Вслед за этим граждански смелым поступком продюсеров кабельной сети появились и свежие претенденты на выбывание: «Хижина Дяди Тома», «Маленький чёрный Самбо», «Джанго освобожденный» и другие фильмы, где фигурирует «слово на букву Г».

К счастью, цензурировать сцены с Хэтти Макдэниел, сыгравшей служанку Мамушку — первой негритянкой, получившей «Оскара» (лучшая женская роль второго плана) никто не стал. Переозвучивать картину — тоже.

Зато для всех, кто на полном серьезе боится подцепить расизм, глядя мелодраму про времена Гражданской войны, добавят вступительное слово профессора Чикагского университета кинематографии Жаклин Стюарт. Американский зритель хорошо знает эту женщину, ведущую шоу Silent Sunday Nights. Чтобы дальнейший просмотр был максимально комфортным, Стюарт введет отсталых от уроков истории зрителей в исторический контекст. И объяснит, почему помогает по дому главным героям именно темнокожая женщина.

Зато для всех, кто на полном серьезе боится подцепить расизм, глядя мелодраму про времена Гражданской войны, добавят вступительное слово профессора Чикагского университета кинематографии Жаклин Стюарт.Фото: www.youtube.com

- Для меня это возможность подумать о том, чему нас могут научить классические фильмы, - подчеркивает Стюарт. - Сейчас люди обращаются к фильмам для расового перевоспитания, а самые продаваемые книги на Amazon посвящены борьбе с расизмом и расовым неравенством. Если люди действительно заинтересованы в этом, мы готовы к информативным, честным и продуктивным разговорам о жизни темнокожих на экране и за его пределами.

При этом председатель WarnerMedia Entertainmen Роберт Гринблатт подчеркнул, что отсутствие такого важного разъяснения было глубокой ошибкой. Вступление, по мнению руководства сервиса, существенно изменит ситуацию и поможет сделать шаг вперед, «если мы хотим создать более справедливое, равноправное и инклюзивное будущее».

Продюсеры нашли, как выкрутиться. Но кого это устроит?Фото: кадр из фильма

Продюсеры нашли, как выкрутиться. Но кого это устроит? Возможно, такой вегетарианский ход HBO не понравится аудитории или сценаристу Джона Ридли («12 лет рабства»), который накатал целую колонку в The Wall Street Journal с объяснениями, как «Унесенные ветром» увековечивают «расизм, вызывающий злость и скорбь, которые вынуждают американцев выходить на улицы». Вдруг автор попробует новых санкций для фильма — например, переименования в «Угнетенные черные».

Как быть тогда?

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Новость об удалении американского фильма «Унесенные ветром» (1939) из библиотеки картин HBO обескуражила многих. Очень сложно разглядеть в мелодраме расовую дискриминацию чернокожих, но в США смогли. (подробности)