2020-06-10T18:37:58+03:00
Звезды

«Унесенных ветром» сочли глубоко ошибочным фильмом

Крупнейшая стриминг-платформа HBO Max изъяла легендарную картину из своей фильмотеки
Николай ГЕРАСИМОВ
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В 1940 году фильм получил десять премий «Оскар», причем актриса Хэтти МакДэниел, сыгравшая служанку Мамушку, стала первой чернокожей актрисой, удостоенной этой премииВ 1940 году фильм получил десять премий «Оскар», причем актриса Хэтти МакДэниел, сыгравшая служанку Мамушку, стала первой чернокожей актрисой, удостоенной этой премии
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Если вы живете в США и вам захотелось пересмотреть фильм «Унесенные ветром», вам придется непросто. Раньше это можно было легко сделать с помощью онлайн-сервиса HBO Max, но после убийства Джорджа Флойда и массовых беспорядков, всколыхнувших всю страну, «Унесенных ветром» в их фильмотеке больше нет. Они туда еще вернутся - но не скоро. И только после того, как их снабдят специальными объяснениями, что это произведение, на сегодняшний прогрессивный вкус, весьма сомнительное.

Официальный представитель HBO Max заявил телеканалу CNN, что «Унесенные ветром» - «продукт своего времени, он описывает этнические и расовые предубеждения, которые, к несчастью, были широко распространены в американском обществе. Эти расистские описания были ошибочны тогда и ошибочны сейчас. Мы чувствуем, что продолжать показывать этот фильм без объяснения [контекста] и порицания таких описаний было бы безответственно».

Слава Богу, фильм не будут цензурировать - потому что это было бы «все равно что утверждать, что таких предрассудков никогда не существовало». Но в нагрузку к нему будут идти дискуссии о временах рабства и кинематографе 30-х годов и, опять же, гневное «порицание описаний».

Все это произошло после сигнала с мест. На днях сценарист Джон Ридли, получивший «Оскар» за «12 лет рабства», в колонке, написанной для Los Angeles Times, призвал HBO Max убрать из фильмотеки «Унесенных ветром» (как видим, отреагировали покорно и мгновенно).

Ридли писал: «Это фильм, прославляющий предвоенный Юг (имеется в виду Гражданская война в США. - Ред.) Это фильм, в котором все время игнорируют ужасы рабства, и прекращают это делать лишь для того, чтобы увековечить самые неприятные стереотипы о людях с кожей другого цвета. Самые талантливые люди, которые в то время работали в Голливуде, собрались, чтобы посентиментальничать над историей, которая не имеет ничего общего с реальной». При этом Ридли заявил, что не верит в цензуру и не хочет, чтобы фильм навеки был заперт в сейфе где-нибудь в Калифорнии; просто его необходимо убрать на значительное время (он употребляет выражение respectful time - буквально «почтительное время», имея в виду, видимо, траур по Джорджу Флойду). А потом вернуть в фильмотеку, добавив другие фильмы, которые создадут у зрителя более полную картину рабовладельческого Юга Америки.

Напомним, «Унесенные ветром» вышли в прокат в декабре 1939 года. Это экранизация бестселлера Маргарет Митчелл, в котором действительно с определенной ностальгией и грустью описывался предвоенный американский Юг. Бюджет картины составил невероятные по тем временам 3,85 млн. долларов, но продюсер Дэвид О. Селзник не прогадал:

«Унесенные ветром» стали самым кассовым фильмом в истории кино (если суммировать все сборы в прокате - а фильм несколько раз выпускался на экраны заново - и пересчитать их с учетом инфляции, получится сумма в 3,706,000,000 долларов, значительно больше, чем у «Аватара» и последних «Мстителей»).

В 1940 году фильм получил десять премий «Оскар», причем актриса Хэтти МакДэниел, сыгравшая служанку Мамушку, стала первой чернокожей актрисой, удостоенной этой премии. При этом ее и тех, кто ее сопровождал, из-за расовой сегрегации не пустили в зал сидеть с остальными гостями - выделили отдельный столик где-то в самой глубине. С тех самых пор, с начала 40-х, негритянские активисты и борцы с расизмом критиковали картину. Но никто и подумать не мог, что в итоге ее фактически запретят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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