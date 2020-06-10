«Унесенных ветром» сочли глубоко ошибочным фильмом

Если вы живете в США и вам захотелось пересмотреть фильм «Унесенные ветром», вам придется непросто. Раньше это можно было легко сделать с помощью онлайн-сервиса HBO Max, но после убийства Джорджа Флойда и массовых беспорядков, всколыхнувших всю страну, «Унесенных ветром» в их фильмотеке больше нет. Они туда еще вернутся - но не скоро. И только после того, как их снабдят специальными объяснениями, что это произведение, на сегодняшний прогрессивный вкус, весьма сомнительное.

Официальный представитель HBO Max заявил телеканалу CNN, что «Унесенные ветром» - «продукт своего времени, он описывает этнические и расовые предубеждения, которые, к несчастью, были широко распространены в американском обществе. Эти расистские описания были ошибочны тогда и ошибочны сейчас. Мы чувствуем, что продолжать показывать этот фильм без объяснения [контекста] и порицания таких описаний было бы безответственно».

Слава Богу, фильм не будут цензурировать - потому что это было бы «все равно что утверждать, что таких предрассудков никогда не существовало». Но в нагрузку к нему будут идти дискуссии о временах рабства и кинематографе 30-х годов и, опять же, гневное «порицание описаний».

Все это произошло после сигнала с мест. На днях сценарист Джон Ридли, получивший «Оскар» за «12 лет рабства», в колонке, написанной для Los Angeles Times, призвал HBO Max убрать из фильмотеки «Унесенных ветром» (как видим, отреагировали покорно и мгновенно).

Ридли писал: «Это фильм, прославляющий предвоенный Юг (имеется в виду Гражданская война в США. - Ред.) Это фильм, в котором все время игнорируют ужасы рабства, и прекращают это делать лишь для того, чтобы увековечить самые неприятные стереотипы о людях с кожей другого цвета. Самые талантливые люди, которые в то время работали в Голливуде, собрались, чтобы посентиментальничать над историей, которая не имеет ничего общего с реальной». При этом Ридли заявил, что не верит в цензуру и не хочет, чтобы фильм навеки был заперт в сейфе где-нибудь в Калифорнии; просто его необходимо убрать на значительное время (он употребляет выражение respectful time - буквально «почтительное время», имея в виду, видимо, траур по Джорджу Флойду). А потом вернуть в фильмотеку, добавив другие фильмы, которые создадут у зрителя более полную картину рабовладельческого Юга Америки.

Напомним, «Унесенные ветром» вышли в прокат в декабре 1939 года. Это экранизация бестселлера Маргарет Митчелл, в котором действительно с определенной ностальгией и грустью описывался предвоенный американский Юг. Бюджет картины составил невероятные по тем временам 3,85 млн. долларов, но продюсер Дэвид О. Селзник не прогадал:

«Унесенные ветром» стали самым кассовым фильмом в истории кино (если суммировать все сборы в прокате - а фильм несколько раз выпускался на экраны заново - и пересчитать их с учетом инфляции, получится сумма в 3,706,000,000 долларов, значительно больше, чем у «Аватара» и последних «Мстителей»).

В 1940 году фильм получил десять премий «Оскар», причем актриса Хэтти МакДэниел, сыгравшая служанку Мамушку, стала первой чернокожей актрисой, удостоенной этой премии. При этом ее и тех, кто ее сопровождал, из-за расовой сегрегации не пустили в зал сидеть с остальными гостями - выделили отдельный столик где-то в самой глубине. С тех самых пор, с начала 40-х, негритянские активисты и борцы с расизмом критиковали картину. Но никто и подумать не мог, что в итоге ее фактически запретят.