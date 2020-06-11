«Фирс прославляет рабство!»: После удаления «Унесенных ветром» русский литератор потребовал убрать «Вишневый сад» из репертуара театров

Новость об удалении американского фильма «Унесенные ветром» (1939) из библиотеки картин HBO обескуражила многих. Очень сложно разглядеть в мелодраме расовую дискриминацию чернокожих, но в США смогли. И по примеру самой свободной страны мира российский литератор Александр Цыпкин, рассказы которого любят читать вслух и перед публикой Константин Хабенский, Ксения Собчак, Сергей Шнуров, Данила Козловский, Тимофей Трибунцев и другие, предложил скорректировать эксплуатацию нашей классики.

В первую очередь, писатель обратил внимание на прославление рабовладельческого строя Антоном Павловичем Чеховым в пьесе «Вишневый сад».

- Мы не должны оставаться в стороне от трендов, - подчеркивает Цыпкин. - Предлагаю запретить к постановке и снять текущие постановки пьесы «Вишневый сад». Идеологически преступная пьеса. Главный герой Фирс (он не совсем главный — Авт.) в конце прославляет рабство. «Мужики при господах, господа при мужиках», ну вы помните. С этим пора кончать. Мы не должны возвращаться обратно в темные времена, куда нас загоняет Чехов. Тем более есть другие авторы. Я не о себе.

Вот как выглядят реплики лакея Фирса, который не хочет освобождаться от рабства, в пьесе Чехова: «Живу давно. Меня женить собирались, а вашего папаши еще на свете не было... (Смеется.) А воля вышла, я уже старшим камердинером был. Тогда я не согласился на волю, остался при господах. И помню, все рады, а чему рады, и сами не знают. Мужики при господах, господа при мужиках, а теперь все враздробь, не поймешь ничего».

А как вы считаете, какие еще русские литературные произведения или фильмы стоит изъять из оборота ради борьбы против расизма?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/784481" frameborder="0"></iframe> Русский литератор Цыпкин потребовал убрать «Вишневый сад» из репертуара театров.

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