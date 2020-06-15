2020-06-15T18:58:10+03:00
Общество

В России вводится единая система мониторинга и контроля за устранением аварий и инцидентов в сфере ЖКХ

Начнется внедрение системы 1 июля в шести пилотных регионах страны
Анна ГЛАДКИХ
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Создание единой цифровой платформы поможет четче отражать все происшествия. Фото: shutterstock.com.Создание единой цифровой платформы поможет четче отражать все происшествия. Фото: shutterstock.com.
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Следить за показателями аварийности объектов коммунальной инфраструктуры в стране будут в цифровом формате. Уже с начала июля в шести пилотных регионах страны запустят систему мониторинга и контроля за устранением аварий и инцидентов в сфере ЖКХ. Планируется, что уже с первого сентября эта система заработает полномасштабно на всей территории России.

Создание единой цифровой платформы поможет четче отражать все происшествия на объектах коммунального хозяйства, что позволит оперативно реагировать, подключая к решению проблемы необходимые ресурсы.

В пилотном режиме система будет фиксировать все неполадки в сфере водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, отопления, газоснабжения и эксплуатации жилья в шести регионах.

- Санкт-Петербурге,

- Калининградской области,

- Московской области,

- Саратовской области,

- Сахалинской области,

- В Республике Саха (Якутия).

Эти регионы попали в список пилотных из-за своего географического положения, а также потому, что в них уже имеются автоматизированные системы учета и налажен порядок информационного обмена.

Суть работы новой системы состоит в том, что информация обо всех ЧП в сфере ЖКХ будет заноситься в специальную информационную систему по единому стандарту. Все данные будут поступать в единый ситуационный центр Минстроя. Это позволит более точно анализировать текущее состояние систем и своевременно выявлять те объекты, которые находятся в критичном состоянии, а также отслеживать динамику аварийности и контролировать устранение неполадок.

- В рамках работы системы предусматривается постоянный мониторинг данных об отопительном сезоне, в том числе фиксирование отклонений фактических дат от графика и причины несоблюдения сроков, - добавили в Минстрое.

Еще одним плюсом от внедрения этой системы станет единый унифицированный подход к классификации происшествий на объектах ЖКХ. Так например коммунальной аварией может считаться:

- прекращение горячего водоснабжения более, чем на 8 часов,

- снижение температуры теплоносителя в отопительный сезон на 30%,

- повреждение сетей холодного водоснабжения, приведшее к прекращению водоснабжения на 8 часов и существенному снижению качества питьевой воды и др.

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