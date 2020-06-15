"Стрелок жив": СК опроверг информацию о смерти мужчины, который ранил двоих полицейских
Следственный комитет опроверг информацию о смерти стрелка, который днем 15 июня на Ленинском проспекте ранил двоих полицейских.
- Во время задержания он получил ранения, но остался жив. Сейчас он тяжёлом состояние находится в больнице, - сообщила "Комсомольской правде" Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.
Личность стрелка установлена. Это 20-летний уроженец Ингушетии Ратмир Галаев. Сейчас в его съёмной квартире в Москве проходит обыск. Разрешения на ношение оружия у него не было.
- По предварительным данным, он стрелял в полицейских из травматического пистолета, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Москве.
Напомним в ходе перестрелки были ранены двое сотрудников ГИБДД. Один из них в тяжелом состоянии.
Момент нападения таксиста на полицейских в Москве.
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ИСТОЧНИК KP.RU