Стал ли коронавирус эпидемией века

Количество зараженных коронавирусом на Земле перевалило за 8 миллионов. Число погибших приближается к полумиллиону. При этом инфекция, снижая темпы и постепенно уходя из одних стран, продолжает набирать силу в других. В Китае опасаются второй волны COVID из-за новой вспышки в Пекине. В России тем временем заболеваемость, судя по официальной статистике, вышла на плато. Началось снятие ограничительных мер.

Некоторые эксперты считают, что способы борьбы с Ковид изначально были неоправданно жесткими и в результате принесли больше вреда, чем сама болезнь. С таким заявлением выступил, в частности, почетный директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета академик РАН Владимир Сергиев, который в 1977 - 1988 гг. возглавлял Главное управление карантинных инфекций Минздрава СССР. Академик привел свои аргументы «Медицинской газете». Мы попросили прокомментировать их вирусолога с многолетним опытом, доктора медицинских наук, профессора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолия Альтштейна.

ПАНДЕМИЯ ИЛИ ЗАУРЯДНАЯ ВСПЫШКА ИНФЕКЦИИ?

- Тридцатого января 2020 г. ВОЗ признала вспышку COVID-19, угрозой, имеющей международное значение, 11 марта уже объявила пандемию, - напоминает академик Сергиев. - Обычно эпидемией считается вспышка, когда число заболевших достигает 5-7% населения. На момент панического сообщения ВОЗ в марте 2020 г. признаков эпидемии не было, как нет их и сейчас.

- Я не считаю, что угроза коронавируса переоценена, - говорит профессор-вирусолог Анатолий Альштейн. - Мы видим, что в ряде стран действительно была очень тяжелая эпидемия. Сейчас в Западной Европе идет сокращение заболеваемости, снимаются некоторые ограничительные меры, но коронавирус, никуда не делся. Эпидемия перекинулась в другие страны и, похоже, вернулась в Китай. Так что COVID, к сожалению, это враг, который будет продолжать угрожать миру в ближайшие годы.

Четырехлетняя жительница Карачи, Пакистан, надевает маску перед выходом на улицу.Фото: REUTERS

Что касается пандемии, то она объявляется, когда инфекция распространяется на большое количество стран. Поскольку в марте вспышкой были охвачены многие государства мира, то ВОЗ вполне оправданно объявила о начале пандемии. Если говорить об эпидемии, то имеет значение не только процент зараженных, но и тяжесть последствий заболевания. Если заражается большое количество людей и умирает несколько процентов заболевших, то есть все основания объявлять эпидемию.

ПРО СМЕРТНОСТЬ И ЛЕТАЛЬНОСТЬ

Неправомерно говорить о большой угрозе здоровью населения от COVID-19, считает Владимир Сергиев. Конечно, смерти есть, но, по его словам, их число «не сказывается на средних ежедневных показателях общей смертности населения, которая только в единичных странах выросла на 1-1,5%. А в большинстве осталась прежней или даже ниже, чем в 2019 году». Летальность от COVID-19 низка, говорит академик: в России менее одного процента. «По миру ВОЗ декларирует летальность от нового коронавируса около 6%, забывая сказать, что в большинстве стран практически не проводят тестирования населения, и «высокий» показатель летальности относится исключительно к группе тяжелых больных», - отмечает Сергиев.

Вирусолог Анатолий Альштейн придерживается другого мнения.

- К сожалению, умерших от коронавируса людей на самом деле очень много. Меньше, чем за полгода, погибло около полумиллиона, и эпидемия продолжается, - напоминает профессор. - Да, есть особенность: во многих странах умирает преимущественно старшее поколение. Как к этому относиться? Посчитать эту часть человечества ненужной, мол, им и так пора умирать?

Торговцы железными трубами на рынке в Калькутте, Индия.Фото: REUTERS

Рассуждать так, наверное, могли бы фашисты.

- Утверждать, что в большинстве стран практически не проводят тестирование, конечно, нельзя, - продолжает Альштейн. - Охват тестированием очень велик и в Западной Европе, и в США (см. «Цифры и факты»). При этом летальность COVID там очень существенная, в Европе порядка 10% и более в некоторых странах, в США порядка 6,5%.

В России по последним данным, как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, летальность на уровне 1,5 — 1,6%. Это очень высокая цифра, подчеркивает эксперт. Для сравнения, летальность сезонного гриппа 0,1%. Ковид уносит в 15 раз больше жизней. При этом от гриппа существуют эффективные прививки, есть противовирусные лекарства, снижающие риск тяжелых осложнений. «Противоядия» от коронавируса у человечества нет — ни вакцин, ни действительно мощных лекарств.

ТАК ЛИ ЗАРАЗЕН НОВЫЙ ВИРУС

- Контагиозность COVID-19 существенно ниже, чем при кори, дифтерии. Приходилось читать странные расчеты, что она якобы выше, чем при сезонном гриппе. Но ежедневная заболеваемость новым коронавирусом в Москве не превышает 4-5 тысяч, из которых половина - бессимптомные носители. Для справки: пик эпидемии Гонконгского гриппа пришелся в Москве на 2 января 1969 г., когда в один день за медицинской помощью обратились 102 тыс. человек. Вот что такое настоящая эпидемия! - приводит пример академик Владимир Сергиев.

Вирусологи ссылаются на другие данные. Как показывает международная статистика, один больной ковид заражает в среднем 2 — 3 человека. У сезонного гриппа «показатель заразности» - 1,5. У риновирусов (возбудителей простуд) — 6. У кори (если больной не привит) — 12 — 18.

Важную роль играет также продолжительность инкубационного периода. У вируса гриппа этот срок составляет от 1 до 4 дней. Пик периода вирусовыделения - 3 дня. Для COVID-19 инкубационный период - от 2 до 14 дней (чаще всего 5 - 6), период вирусовыделения 8 - 20 дней после выздоровления.

Итого: в среднем грипп заразен в 5 раз меньше по времени, обнаруживается в 2 раза быстрее и почти не представляет опасности после лечения.

СНЯТЬ ВСЕ ОГРАНИЧЕНИЯ РАЗОМ ИЛИ ПОДОЖДАТЬ?

Владимир Сергиев выступает за скорейшее снятие всех ограничений.

- Коронавирус нельзя отнести к патогенам, обладающим высоким эпидемическим потенциалом и несущим серьезную угрозу здоровью населения. Поэтому проводимые драконовские ограничительные меры не имеют медицинского обоснования и являются более разрушительными, чем сама болезнь, - выносит вердикт академик. «Необходимо максимально оперативно запустить все производства, торговлю и сферу услуг, чтобы смягчить надвигающийся экономический и финансовый кризис», - поясняет он.

- Если противоэпидемические меры затягиваются надолго, то экономика разрушается, последствия могут быть очень тяжелыми, - согласен Анатолий Альштейн. - Поэтому очень важно вводить такие меры на разумный срок, учитывая все обстоятельства, включая усталость населения от карантина и возможное недовольство.

Вирус обнажил проблемы финансирования здравоохранения во многих странах мира. Надпись на плакате: "Врачи, а не пушки!".Фото: REUTERS

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

В России один из самых высоких показателей тестирования — 103 892 на 1 млн населения.

В Западной Европе цифры также существенные: в Испании 103 232 на 1 млн, в Дании 140 009, в Италии 76 419, в Бельгии 89 435.

В США тестируют 74 929 на 1 млн, в Великобритании - 99 787.

Летальность от COVID в мае составила: в Москве 3,8%, в Нью-Йорке 10,7%, в Лондоне - 22,7%, Стокгольме - 15,2%, Мадриде — 21,5%.

(По данным международного агрегатора статистики worldometers.info)

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