Лидия Федосеева-Шукшина — об утерянном жилье: «С какой горы я съехала, чтобы подарить квартиру водителю Бари Алибасова? У нас даже штампа в паспорте нет!»

«Вообще, я толковая, а тут чувствую, что что-то не то, — именно так Лидия Федосеева-Шукшина вспоминает, как подписала дарственную на квартиру с шикарным ремонтом в Новой Москве мужу Бари Алибасову. — Посмотрела на первую строчку бумаги и все. Но строчки о дарении не помню. Это же подарок! Я не собиралась никому подарков делать». В студии программы «Пусть говорят» оставшаяся у разбитого корыта актриса рассказала, как зарабатывает семейство Шукшиных, кто делал ремонт в новой квартире и почему Алибасов должен вернуть жилье.

КТО НА КОМ СТОЯЛ

Квартирные баталии в жизни Лидии Федосеевой-Шукшиной продолжаются. В мае стало известно, что в СК якобы поступило заявление на Бари Алибасова, который обманным путем завладел квартирой актрисы в Новой Москве. Бумагу оформил адвокат Марии Шукшиной, дочери Лидии Николаевны, Юлиан Соболев — он даже потребовал заключить Алибасова под стражу. Суть коварства в том, что продюсер группы «На-На» добился, чтобы Федосеева-Шукшина оформила на него жилье, а потом взял и продал недвижимость своему помощнику Сергею Моцарю. Большая часть наследства уже переписана на внучку Аню, поскольку она одна воспитывает ребенка. А московская квартира перейдет младшей дочери Ольге, поскольку старшая дочь Мария отказалась от наследства. Выходит так, что жилье в Новой Москве оставалось единственным домом, который хотела оставить за собой Федосеева-Шукшина. Но и этого не случилось.

— Я сделала завещание на Бари, переписала на него квартиру в Новой Москве, — пояснила актриса. — А он обещал, что после моей смерти отдаст ее сыновьям-двойняшкам Маши.

По версии другой стороны, Лидия Николаевна переоформила на мужа жилье площадью 50 квадратов из гуманитарных побуждений — ради примирения дочерей. То есть чтобы они больше не претендовали на эту квартиру. Так объясняет адвокат Сергей Жорин. Жест щедрости случился еще год назад. То есть это не сенсация. А в свою очередь Алибасов скинул квартиру на помощника, чтоб не платить сумасшедшие налоги за всю недвижимость, которой владеет. Поэтому, по версии Бари Каримовича, жилплощадь вовсе не утеряна и «скоро вернется» к Федосеевой-Шукшиной, которая до сих пор якобы числится его женой.

Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

КАК ЭТО СЛУЧИЛОСЬ

В эфире программы «Пусть говорят» Лидия Николаевна снова подняла квартирный вопрос, чтобы придать максимальную огласку афере и не остаться без крова. Или мужу не очень-то доверяет. Или действует по его сценарию, чтобы в очередной повеселить публику громкой разборкой.

Изрядно похудевшая Федосеева-Шукшина, перенесшая сердечный приступ, реанимацию и диабетическую кому, ведущему Дмитрию Борисову подробно рассказала, как она представляет себе произошедшее.

- У меня в Болгарии случился приступ, - вспоминает актриса. - Как только я выздоровела и вернулась, Бари сказал: «Надо поехать к Жорину (адвокат Бари Алибасова). Проветришься». О квартире речь не шла. Я после приступа и больницы, поэтому поехала с удовольствием. Была счастлива прогуляться. Если б я знала, как это получится, разве я бы поехала? Подсовывают какие-то бумажки. Сразу почувствовала, что какой-то обман, но не решилась сказать об этом. Почему? Не могу сказать. «Всегда говори честно, правдиво», - так меня учили родители и покойный муж Василий Макарович Шукшин. Хочу, чтоб и из моих уст звучала правда. Вот она. Шла спешка. Даю слово, что не понимала, что там. Но соглашалась! День и ночь я об этом думаю. С какой горы я съехала, чтобы подарить эту квартиру водителю-помощнику Бари Алибасова?

ЧТО ГОВОРИТ АЛИБАСОВ

Актрисе показали кадры съемки Сергея Жорина, который зафиксировал, как она подписала договор дарения квартиры Бари Алибасову. На них отчетливо видно, как актриса подтверждает, что добровольно и без принуждения это делает. «Да, подписано! Не мешай», - говорит Лидия Николаевна, не уточняя, что именно подписала. Однако, как заметила дочь Анна, на ней в тот момент не было слухового аппарата. Понимала ли актриса, о чем шла речь?

- Боже упаси! Не могла я такого говорить, - отрицает Федосеева-Шукшина. - Дело было так. Маша не хочет квартирой заниматься. Оли нету в Москве. И кто следующий? Я сказала Бари: «Завещаю тебе. Но! После моей смерти прошу тебя сделать доверенность или завещание на Машу». Он ответил: «Только не на Машу!». Тогда на ее детей, они же не охвачены. И все. Это был единственный разговор. Было буквально несколько фраз. Мы не делили, куда и кого. Все было легко и просто.

По словам Федосеевой-Шукшиной, к 80-летию Лидии Николаевны ее дочь Мария Шукшина, работающая на Первом канале, помогла, чтобы программа «Идеальный ремонт» приехала в гости к актрисе в ту самую квартиру в Новой Москве и сделала там роскошный ремонт.

Мария Шукшина.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Однако Бари Каримович и это отрицает.

- Мы с Лидой обсудили, что квартиру надо привести в порядок, - вспоминает Алибасов. - Чтобы Лида там смогла жить всегда. Она хотела туда переехать. И Сергей (Моцарь) должен был сделать ремонт. Потом мне принесли налоги на 9 миллионов рублей. И одна из квартир была эта, Лиды. Тогда я оформил ее на Серегу временно.

- Говори, да не заговаривайся, - тут же парирует Федосеева-Шукшина. - Зачем врать-то? Я считаю себя деликатным человеком. И решила через недельку после того разговора напомнить, чтобы он возвратил квартиру. Я не собираюсь отчуждать ее. Там рядом живет Виталий Максимов (советский актер, режиссер и сценарист) живет рядом, три минуты ходьбы. Это была мечта жизни! Потом звонила ему: «Когда ты отдашь мне квартиру?». Отвечает: «Лидушка, езжай — живи, сколько твоей душе угодно. Сколько тебе Господь отпустит, как ты говоришь». Но я хочу получить ее обратно. С бумажкой. Во-первых, платила за нее. Во-вторых, шукшинское наследство — за театральные постановки, фильмы [по произведениям Шукшина] — деньги идут нам на троих. Так что я копила эти деньги, чтоб купить маленькую дачку. Но потом поняла, что не справлюсь. Машины нету. От крыльца до крыльца 1750 рублей на такси. Испугалась и захотела там жить. А у Бари была задача меня успокоить: «Квартира твоя».

ЧЬЯ ТЕПЕРЬ КВАРТИРА

Сколько бы раз актриса не напоминала музыкальному продюсеру о моральных правах на жилье, он продолжает настаивать на своем — жилье уплыло по договору дарения.

- Эта квартира моя, и будет моей! - кричал Алибасов в эфире «Пусть говорят». - Потому что мне подарила Лида!

На резонное предложение коллег развестись с Алибасовым, чтобы по закону разделить имущество, актриса отвечает — они даже не расписывались! О, сюжет.

- А какой развод? - спросила вдруг Лидия Николаевна. - После того, как мы там где-то расписались, он бумагу забрал себе. А недавно я получала новый паспорт, смотрю — в нем нет штампа о браке.

Дочь актрисы Анна уверяет, что при подписании бумаг у мамы не было слухового аппарата. И она не понимала, что подписывает, спустя 10 дней после комы.

Водитель и помощник Алибасова вроде как согласился теперь продать эту квартиру Шукшиным по рыночной стоимости. Анна Шукшина, внучка Федосеевой-Шукшиной, уверяет, что готова выкупить жилье.

shukshina_maria Дочь показала фото Федосеевой-Шукшиной из больницы

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