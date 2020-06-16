2020-06-16T00:46:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в России, последние новости на 16 июня 2020: в Москве запаслись плазмой крови переболевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в России на 16 июня 2020 года
Григорий ЛЕОРДА
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Москва. Донор сдает плазму крови для больных коронавирусом.Москва. Донор сдает плазму крови для больных коронавирусом.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные врачи делают запасы плазмы крови. В стратегические закрома попало уже 680 литров важной жидкости. Донорами стали люди, переболевшие коронавирусом.

- Обычно говорят, что антитела вырабатываются у тех, кто тяжело болели коронавирусом. Как говорят доктора, 50% людей, которые с гарантией должны были идти в реанимационное отделение, после переливания плазмы крови с антителами пошли на поправку, - сказал Сергей Собянин.

Премьер Михаил Мишустин на очередном совещании объявил, что число тестов на коронавирус будет увеличиваться. Это не помешает даже снижение уровня заболеваемости.

- Будем наращивать число тестов с каждой неделей. В ряде ведущих европейских стран также начали движение по этому пути, что подтверждает прогрессивность российского подхода, - сказал Мишустин.

Мишустин - о мерах противодействия эпидемии коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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