Коронавирус в России, последние новости на 16 июня 2020: в Москве запаслись плазмой крови переболевших

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные врачи делают запасы плазмы крови. В стратегические закрома попало уже 680 литров важной жидкости. Донорами стали люди, переболевшие коронавирусом.

- Обычно говорят, что антитела вырабатываются у тех, кто тяжело болели коронавирусом. Как говорят доктора, 50% людей, которые с гарантией должны были идти в реанимационное отделение, после переливания плазмы крови с антителами пошли на поправку, - сказал Сергей Собянин.

Премьер Михаил Мишустин на очередном совещании объявил, что число тестов на коронавирус будет увеличиваться. Это не помешает даже снижение уровня заболеваемости.

- Будем наращивать число тестов с каждой неделей. В ряде ведущих европейских стран также начали движение по этому пути, что подтверждает прогрессивность российского подхода, - сказал Мишустин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/784985" frameborder="0"></iframe> Мишустин - о мерах противодействия эпидемии коронавируса.

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