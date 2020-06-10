Как сотрудница «Комсомольской парады» сдавала плазму с антителами, и что из этого получилось

О том, что почти половина москвичей переносят коронавирус без симптомов, известно давно. Вот и сотрудница «Комсомольской правды» о болезни, которая держит в страхе весь мир, узнала случайно.

- Я в этом году вообще не болела. Даже насморка ни разу не было. Когда к нам в редакцию привезли тесты на антитела к коронавирусу, была уверена, что у меня точно будет отрицательный результат. Сделала анализ из простого любопытства и была потрясена, когда он показал наличие антител, - рассказал Анжелика Сулхаева. – Сначала решила, что это какая-то ошибка и сдала анализ уже в лаборатории. И снова в моей крови нашли антитела. Позже сделал КТ-легких, которая тоже косвенно подтвердила, что я переболела коронавирусом и пневмонией.

Тут бы отметить это событие и забыть. Но Анжелика решила, если ей так повезло легко перенести болезнь, почему бы не помочь тем, кто сейчас в тяжелом состоянии.

- Я знала, что не хватает доноров плазмы с антителами и решила помочь!

Рано утром в ГКБ №52, это московская больница одной из первых была перепрофилирована для лечения пациентов с коронавирусом, очередь из доноров. Для них отдельный вход с табличками «Для доноров плазмы».

Анжелика, натянув на нос противоковидную маску, отправляется туда, где делают реально эффективное лекарство от СOVID-19. С собой у нее уже готовые анализы на антитела, паспорт и страховой полис. На заполнение анкеты ушла всего пару минут и вот наша «Комсомолка» уже сдает кровь на предварительное тестирование донора для определения группы крови и общих показателей гемограммы. Это нужно, чтобы проверить донора на инфекции. Лаборант поместила кровь в специальный прибор, и через три минуты был готов результат.

В первую очередь надо сдать анализ кровиФото: Иван МАКЕЕВ

В соседнем кабинете берут кровь из вены, чтобы определить наличие антител к коронавирусу. Тут не все так быстро. Пробирки отправляют в другую лабораторию. Готовность – сутки. Если титр высокий – доноров приглашают на сдачу плазмы. Но до этого процесса доходят далеко не все. Часть доноров не проходят «контроль» в кабинете трансфузиолога (никто не отменял основные правила допуска доноров к донации). Так случилось и с Анжеликой.

- Оказалось, что у меня слишком тонкие вены. Сдать кровью я могу, а вот для процедуры плазмафереза - не годна, - объяснила сотрудница «КП».

Но Анжелика в этот день все-таки стала донором, пусть и не плазмы, а крови. На соседней кушетке с ней педиатр Хабиба Меджидовна.

- У меня высокий титр антител и когда я об этом узнала, то сразу согласилась сдать плазму. Заразилась на работе, в поликлинике. Болела две недели. До госпитализации не дошло, но переносила тяжело. Сейчас все в прошлом. Я рада, что могу помочь, тем кто сейчас борется с этой болезнью, - рассказала медик.

Сотрудница «Комсомольской парады» сдала плазму с антителамиФото: Иван МАКЕЕВ

Каждый день в ГКБ 52 принимают до ста доноров. Правда, многие, как и Анжелика, плазму в итоге сдать не могут.

- Причин, по которым отводятся доноры много. Прежде всего, это низкий титр антител, а также наличие различных хронических заболеваний, - рассказала Оксана Карпова, заведующая отделением переливания крови ГКБ№52. – В среднем из 20 доноров подходят только семь. О чем это говорит? Сегодня к нам приходят доноры, которые переболели, по нашим врачебным меркам, уже давно. Тот пик, когда антител было много уже пройден. Для нас, кто заготавливает реконвалесцентную плазму, это плохо. Но, в целом это говорит о том, что болезнь отступает. Ситуация стабилизировалась и с каждым днем количество госпитализаций пациентов с коронавирусом сокращается, а количество выздоровевших увеличивается. Мы ждем таких пациентов, и надеемся, что они станут донорами и помогут другим справиться с этой тяжелой инфекцией.

ВАЖНО

Как в Москве стать донорами плазмы с антителами к коронавирусу?

Донором плазмы крови может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией и не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Доноры крови с антителами к COVID-19 получают стимулирующие выплаты. За каждые 150 миллилитров плазмы им будут выплачивать 1250 рублей, за 600 миллилитров плазмы — пять тысяч рублей.

Если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови, обратитесь на горячую линию по телефону: +7 (495) 870-45-16. Служба работает ежедневно с 09:00 до 19:00. Вам подберут удобное для вас место сдачи плазмы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Они стали первыми: 50 добровольцев согласились стать «пионерами» испытаний вакцины от коронавируса

«КП» стали известны новые подробности о 50 отважных военных добровольцах, согласившихся испытать на себе противоядие от COVID-19 (подробности)

Нельзя пожертвовать плазму с антителами к коронавирусу больному родственнику, кому ее перелить, решает врач

Публикуем ответы на шесть простых вопросов о донорстве плазмы с антителами к COVID-19 (подробности)

"Получил смс и пулей на анализ": как в Москве работает новая система тестов на иммунитет к коронавирусу

Корреспондент "Комсомольской правды" сдала кровь на антитела к COVID-19 в первых рядах (подробности)