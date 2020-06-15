Собянин: в Москве заготовлено более 680 литров плазмы от доноров, переболевших коронавирусом

В столице продолжают борьбу с коронавирусом. К сожалению, совсем и окончательно победить его невозможно. Как и большинство подобных вирусов, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, он останется с нами надолго и еще будет подвергать определенному риску жизнь и здоровье людей. Но есть способы лечения больных. Один из них – применение плазмы крови донором, переболевших коронавирусом. В Москве уже заготовлено более 680 литров плазмы от доноров. Об этом Сергей Собянин сказал 15 июня во время посещения отделения переливания крови Городской клинической больницы № 52.

- Обычно говорят, что антитела вырабатываются у тех, кто тяжело болели коронавирусом. Как говорят доктора, 50% людей, которые с гарантией должны были идти в реанимационное отделение, после переливания плазмы крови с антителами пошли на поправку, - сказал Сергей Собянин.

В ходе встречи с врачами и донорами мэр поздравил их с Всемирным днем донора крови. А также отделение переливания крови Городской клинической больницы № 52, которому в этом году 50 лет. Наличие оборудования полного цикла позволяет производить сбор и заготовку всех видов трансфузионных сред, что позволяет почти полностью обеспечивать собственные потребности больницы в донорской крови. В прошлом году отделение вышло на рекордный уровень заготовки компонентов крови – 10 000 литров. При этом в отделении трудятся 9 врачей (7 врачей-трансфузиологов и 2 врача-биолога), 16 медицинских сестер, 3 лаборанта, 4 регистратора, 1 координатор донорского движения.

Сергей Собянин посетил отделение переливания крови Городской клинической больницы № 52. Фото: Максим Мишин/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Отделение переливания крови ГКБ №52 стало одним из четырех центров, где осуществляется отбор плазмы крови с антителами к COVID-19.

- Для заготовки плазмы было оперативно приобретено 14 единиц оборудования, включая аппарат для автоматического плазмафереза (фильтрация крови) и аппарат для быстрого размораживания, подогрева и хранения в теплом виде плазмы, крови и инфузионных растворов, - рассказали в отделении.

На данный момент донорами плазмы в 52-й больнице стали более 200 человек, сдавших в отделении 125 литров плазмы.

- Московская служба крови – крупнейшая в мире и самая эффективная. Москва практически полностью себя обеспечивает всем необходимым для переливания крови, - сказал Сергей Собянин.

КСТАТИ

За последние четыре года 135 постоянных доноров больницы №52 получили звание «Почетный донор Москвы», 56 человек стали «Почетными донорами России».

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