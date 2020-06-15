«Прозвучал выстрел из боевого пистолета»: Юлия Михалкова рассказала о "суровом" корпоративе

У Юлии Михалковой была большая премьера на СТС. Всю эту неделю в эфире детский КВН, который ведет экс-звезда «Уральских пельменей».

Это первая работа, которую Юлия получила после того, как сама решилась уйти из коммерчески успешного проекта «Уральские пельмени». На гастроли она с ними последнее время не ездила, а теперь Михалковой нет их в их телеэфирах – если увидели, значит попали на повтор. Как нам стало известно, Юлия Михалкова уже второй год живет в Москве – перебралась из Екатеринбурга. Раньше артистка прилетала на записи эфиров в столицу, а теперь живет в центре – в 10 минутах пешком от Пушкинского музея. Переезд в Москву не изменил семейное положение Михалковой – она пока не вышла замуж.

Из «Уральских пельменей» Юлия Михалкова ушла без скандалов. Отказаться от стабильности и гарантированной зарплаты было непросто, но желание начать работать самостоятельно было сильнее. Михалкова рассказала нам о причине ухода из коллектива «УП»:

«Было удобно и спокойно – идеально отлаженный процесс: создание контента, потом репетиции, выступления. Я, как артист, превращалась в пусть и важную, но «шестеренку» отлаженного механизма: одно и тоже, одно и тоже. Все это начинало приводить к угасанию, когда у тебя пропадает кураж, к печальным самоповторам…»

Юлия МихалковаФото: Телеканал СТС

Сбережения у артистки были, и она ушла. Но не в никуда. Работы хватает: заказники, рекламные съемки, работа на ТВ в новых проектах. А еще Юлия Михалкова написала книгу «Не говори мужчинам нет!», которая скоро будет в продаже.

Публикуем отрывок о «суровых уральских корпоративах» из книги Михалковой.

«Вместе с ребятами из «Пельменей» мы участвовали в публичных и закрытых мероприятиях, организуемых местными политиками, банкирами, крупными предпринимателями и просто очень уважаемыми в регионе людьми…

Были концерты на заводах, в домах культуры, на днях городов и районов, в частных поместьях и лучших ресторанах города. Именно на этих корпоративах я в первый и в последний раз напилась до беспамятства и подралась. Бесценный опыт, через который наверняка хоть раз в жизни прошел каждый человек. Ну, раз уж это книга откровений, то расскажу. Об этом я еще нигде не говорила.

Как-то раз меня с Исаевым пригласили выступить на мероприятии авторитетных в Екатеринбурге, да и в целом в России бизнесменов. Фамилий называть не буду. Но, по мнению местных журналистов и ряда моих подруг, от них «веет запахом могилы».

Если честно, мне бы очень хотелось подробнее рассказать об этих людях, которые по-человечески, просто так, сделали мне много доброго. Как и в моем случае, их медийный образ абсолютно не совпадает с тем, какие они на самом деле. Может быть, в будущем, если они дадут разрешение, я напишу отдельную историю про них. И это будет мощный бестселлер. Пелевин постоит в сторонке.

Корпоратив проходил на отдельной закрытой базе, для очень узкого круга лиц. Эти лица меня и Сергея уже хорошо знали и относились к нам, как к смешным соседским детям: покровительственно и любя. Вышли на сцену, начали программу, сделали интерактив с публикой. И где-то на пятнадцатой минуте услышали стальной голос одного из хозяев мероприятия: «Мальчишки и девчонки, да харэ там на сцене шнурковать, айдак нам за стол!» Ну, к вам, так к вам. А дальше… надо отдать должное этим людям, с чувством юмора и реакцией у них было все отлично. Они могли бы сделать отличную карьеру в КВН. Наверное. За столиком мы оказались все на одной волне, отмачивали шутки, стаканы опустошались с реактивной скоростью.

«А теперь — дискотека!» Прозвучал выстрел из боевого пистолета. Мы закружились, завертелись, и все вокруг казалось таким родным и… безопасным, чувство, что ты, как в детстве, дома празднуешь свой день рождения. Все свои…»

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