2020-06-16T07:57:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Турции, последние новости на 16 июня 2020: больше 152 тысяч человек вылечились

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Турции на 16 июня 2020 года
Елена КОНОВА
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Коронавирус в Турции, последние новости на 16 июня 2020: отельеры ждут туристовКоронавирус в Турции, последние новости на 16 июня 2020: отельеры ждут туристовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Последние новости о коронавирусе в Турции на 16 июня 2020 года таковы: в стране выявили 179 831 случай заболевания, 4 825 человек скончались, 152 364 человека - выздоровели.

Ученые работают над созданием вакцины от «чумы 21 века». Испытания на животных прошли успешно, а вот на людях препарат пока не тестировали.

Сейчас в провинциях открылись заведения общепита, магазины, ТЦ, салоны красоты. Возобновили работу детские садики, отменен комендантский час, восстановлено междугороднее и международное сообщение. Постепенно Турция возвращается к привычной жизни. Но ношение масок и соблюдение социальной дистанции еще не отменяли.

В стране открывается туристический сезон, в связи с чем отельеры и владельцы гостиничного бизнеса вводят новые правила. Так, на территориях отелей будут дезинфицировать все оборудование, в том числе шезлонги и столики, а за гостями будет «следить» персонал. Если вдруг у одного из них обнаружат симптомы инфекции, его поместят в изолятор. Также туристам рекомендуется контактировать только с теми, с кем вместе приехали.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Турции на 16 июня 2020 года, накануне выявили максимальное число новых случаев заражения с середины мая - 1592.

ИСТОЧНИК KP.RU

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