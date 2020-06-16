Коронавирус в Турции, последние новости на 16 июня 2020: больше 152 тысяч человек вылечились

Последние новости о коронавирусе в Турции на 16 июня 2020 года таковы: в стране выявили 179 831 случай заболевания, 4 825 человек скончались, 152 364 человека - выздоровели.

Ученые работают над созданием вакцины от «чумы 21 века». Испытания на животных прошли успешно, а вот на людях препарат пока не тестировали.

Сейчас в провинциях открылись заведения общепита, магазины, ТЦ, салоны красоты. Возобновили работу детские садики, отменен комендантский час, восстановлено междугороднее и международное сообщение. Постепенно Турция возвращается к привычной жизни. Но ношение масок и соблюдение социальной дистанции еще не отменяли.

В стране открывается туристический сезон, в связи с чем отельеры и владельцы гостиничного бизнеса вводят новые правила. Так, на территориях отелей будут дезинфицировать все оборудование, в том числе шезлонги и столики, а за гостями будет «следить» персонал. Если вдруг у одного из них обнаружат симптомы инфекции, его поместят в изолятор. Также туристам рекомендуется контактировать только с теми, с кем вместе приехали.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Турции на 16 июня 2020 года, накануне выявили максимальное число новых случаев заражения с середины мая - 1592.