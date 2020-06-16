Коронавирус в Италии, последние новости на 16 июня 2020: в регионах открываются театры

По последним новостям о коронавирусе в Италии на 16 июня 2020 года, в стране выявлено 237 290 случаев заболевания, 177 010 человек выздоровели, 34 371 человек - скончался.

В стране начались матчи чемпионата по футболу. Так, матчи Серии А уже пройдут в ближайшую пятницу. Это еще один факт того, что Италия возвращается к привычной жизни. В регионах открыли ТЦ, магазины, салоны красоты, кафе и бары, восстановили междугороднее сообщение. Местным жителям теперь снова разрешено гулять, отдыхать на пляжах и в парках, навещать друзей и родственников.

Отметим, что уже 3 июня страна открыла границы. Теперь туристы со всего мира снова могут проводить отпуск в Италии, а сами итальянцы – путешествовать по другим континентам.

Конечно, это не значит, что COVID-19 ушел. Вакцины от него еще нет, хоть Италия совместно с другими странами и подписала договор на поставку препарата. Так что всем – и приезжим, и местным - придется соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Италии на 16 июня 2020 года, накануне от инфекции за сутки скончались 26 человек. Это наименьший прирост жертв с начала марта.

Кроме того, в стране со вчерашнего дня начался новый этап снятия ограничений. Так, в регионах открываются театры и кинотеатры.