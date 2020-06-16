2020-06-16T08:07:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Италии, последние новости на 16 июня 2020: в регионах открываются театры

Мы представляем последние новости на 16 июня 2020 года о коронавирусе в Италии [видео]
Елена КОНОВА
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Коронавирус в Италии, последние новости на 16 июня 2020: в нескольких регионах за сутки не обнаружено новых случаев зараженияКоронавирус в Италии, последние новости на 16 июня 2020: в нескольких регионах за сутки не обнаружено новых случаев зараженияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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По последним новостям о коронавирусе в Италии на 16 июня 2020 года, в стране выявлено 237 290 случаев заболевания, 177 010 человек выздоровели, 34 371 человек - скончался.

В стране начались матчи чемпионата по футболу. Так, матчи Серии А уже пройдут в ближайшую пятницу. Это еще один факт того, что Италия возвращается к привычной жизни. В регионах открыли ТЦ, магазины, салоны красоты, кафе и бары, восстановили междугороднее сообщение. Местным жителям теперь снова разрешено гулять, отдыхать на пляжах и в парках, навещать друзей и родственников.

Отметим, что уже 3 июня страна открыла границы. Теперь туристы со всего мира снова могут проводить отпуск в Италии, а сами итальянцы – путешествовать по другим континентам.

Конечно, это не значит, что COVID-19 ушел. Вакцины от него еще нет, хоть Италия совместно с другими странами и подписала договор на поставку препарата. Так что всем – и приезжим, и местным - придется соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Италии на 16 июня 2020 года, накануне от инфекции за сутки скончались 26 человек. Это наименьший прирост жертв с начала марта.

Кроме того, в стране со вчерашнего дня начался новый этап снятия ограничений. Так, в регионах открываются театры и кинотеатры.

В Италии столетнюю женщину, победившую коронавирус, выписали из больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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