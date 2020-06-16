2020-06-16T08:21:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в США, последние новости на 16 июня 2020: число случаев заражения превысило 2,1 миллиона

Мы рассказываем о последних новостях о коронавирусе в США на 16 июня 2020 года [видео]
Елена КОНОВА
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Коронавирус в США, последние новости на 16 июня 2020: первая вакцина будет готова, скорее всего, уже в июлеКоронавирус в США, последние новости на 16 июня 2020: первая вакцина будет готова, скорее всего, уже в июлеФото: REUTERS
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По последним новостям о коронавирусе в США на 16 июня 2020 года, в штатах выявлено 2 114 026 случаев заражения, 116 127 человек скончались, 576 334 человека - выздоровели.

Американцы постепенно возвращаются к докоронавирусной жизни. Во всяком случае, в штатах открыли кафе, бары, рестораны, ТЦ, салоны красоты, фитнес-клубы и магазины, между городами возобновилось сообщение. Напомним, что Нью-Йорк еще в марте был одним из эпицентров распространения коронавируса в США. Сейчас же местные жители могут отдыхать на пляжах и собираться группами до 6 человек. Но масочный режим и социальную дистанцию еще не отменили – вакцины от «чумы 21 века» не существует.

Отметим, что ученые штатов уже работают над созданием препарата. Одна из вакцин будет готова через месяц, вторая – в конце лета, а третья – осенью. Конечно, предварительно они пройдут испытания. Но первые результаты уже показали положительный эффект, хоть их пока и не испытывали на людях.

Также добавим, что на фоне массовых акций протестов специалисты волнуются, что в США произойдет вспышка новых случаев заболевания. Они настоятельно советуют всем участникам акций сдать тест на COVID-19. В некоторых городах даже развернули специальные пункты быстрой сдачи анализов.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в США на 16 июня 2020 года, в Институте систем измерений и анализа при Университете штата Вашингтон сообщили, что к октябрю число жертв COVID-19 может превысить 200 тысяч.

Напомним, что на днях главный инфекционист страны сообщил, что США полностью вернется к привычной жизни только через год.

В Нью-Йорке открыли специальные пункты сдачи анализа на COVID-19 для протестующих в связи с гибелью Джорджа Флойда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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