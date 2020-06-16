Стрелок из Ингушетии, ранивший в Москве двух полицейских, в дневнике просил Аллаха «забрать его к себе»

Дело о стрельбе на Ленинском проспекте сейчас раскручивает столичный Следственный комитет. Напомним, днем 15 июня, 23-летний Ратмир Галиев открыл стрельбу по двум сотрудникам ДПС. Оба полицейских были ранены, но ответным огнем из табельного оружия смогли нейтрализовать стрелка. Сейчас все трое находятся в реанимации.

Против Ратмира Галия в тот же день было возбуждено уголовное дело. В квартире, которую мужчина арендовал вместе со своими земляками провели обыск.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/785050" frameborder="0"></iframe> Момент нападения Ратмира Галиева на полицейских в Москве.

- Был обнаружен, дневник с молитвами, которые он вел, - сообщила «КП» Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

В нем Ратмир писал о некой злой силе и просил Аллаха забрать его к себе. Мы приводим цитату из дневника. Орфография автора сохранена.

Против Ратмира Галия в тот же день было возбуждено уголовное дело

«С именем Аллаха Милостивого Милосердного о Рауф о Ласковый о Лотос я очень сильно люблю тебя. Прошу мой Любимый не оставляй меня никогда, если оставишь ты меня, то ведь пропаду. Господи, прости меня. Добрый спаси меня, не оставляй слабым средь мира зла, и своими руками меня себе меня не оставляй прошу, люби во веки Милостевый. Прошу забери с собой скорей. Помоги в борьбе на пути твоем. Жизнь свою посвятить тебе хочу. Помоги мне я тебя прошу. Ведь ты всегда внемлешь мольбам моим».

По версии следствия, Ратмир планировал нападение на силовиков. Причем его целью было именно убийство. Для этого преступник переделал травматический пистолет в боевой. В Москву он приехал 25 апреля. Нигде не работал, жил в так называемой «резиновой квартире».

- С соседями-земляками он почти не общался. По их словам, был человеком замкнутым и много времени проводил в молитвах, - сообщил «КП»

На месте стрельбы на Ленинском проспекте в Москве. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

По словам соседей, в день преступления Ратмир рано ушел из дома. Ничего подозрительного они не заметили. Где он находился до стрельбы, сейчас устанавливает следствие. Достоверно известно, что до момента преступления он принимал наркотические вещества. Это показала экспертиза крови. Сейчас полиция устанавливает дилера.

Уголовное дело было возбуждено по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов». Однако сейчас Ратмира проверяют на экстремизм. Пока установить его связи с экстремистскими организациями не удалось. Обыски в Москве не дали таких результатов. Столичному ФСБ помогают коллеги из Ингушетии. Напомним, Ратмир был парнем непростым. Он сын экс-заместителя наркоконтроля Ингушетии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/785089" frameborder="0"></iframe> Момент нападения на полицейских со стрельбой в Москве попал на видео.

Отца Ратмира и других родственников сейчас опрашивают следователи.

В случае если полицейские выживут, ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/785082" frameborder="0"></iframe> Прохожий открыл стрельбу на Ленинском проспекте в Москве.По факту стрельбы возбудили уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов

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