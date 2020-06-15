«Шел к машине ДПС и что-то кричал»: зачем Ратмир Галиев расстрелял полицейский в Москве

То, что происходило на Ленинском проспекте днем 15 июня похоже на сцену боевика про лихие 90-е. И снята она была с первого дубля: очевидцами, камерами видеонаблюдения, авторегистраторами проезжавших мимо машин. Людей и автомобилей в этом месте всегда много.

Автомобиль ДПС был припаркован на обочине, рядом машина такси, которую остановили для проверки документов. В какой-то момент в кадре появляется худощавый мужчина в кепке.

- Он кричал и шел прямо к гаишникам. Размахивал руками. А потом достал пистолет и начал стрелять. Сначала пальнул через открытое окно в инспектора, который сидел на пассажирском сиденье, - рассказала kp.ru очевидец Галина Данилова.

По предварительным данным, Ратмир Галиев (на фото) открыл огонь по сотрудникам полиции из травматического пистолета.

Первая пуля прилетела инспектору ДПС, 43-летнему Сергею Крылову, в плечо. Полицейский выскочил из машины и попытался скрутить стрелка. Но тот продолжать стрелять, пока Сергей не упал на асфальт. На помощь к нему бросился коллега Алексей Поярков. Действовать надо было быстро и он сразу достал табельный пистолет. В перестрелке Алексей был ранен, но он успел трижды выстрелить в преступника.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/785082" frameborder="0"></iframe> Прохожий открыл стрельбу на Ленинском проспекте в Москве.По факту стрельбы возбудили уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов

В итоге все трое были госпитализированы. Инспектор Сергей Крылов в тяжелом состоянии, стрелок тоже.

- По предварительным данным, стрелок использовал травматический пистолет, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД РФ по Московской области.

В результате стрельбы два сотрудника полиции получили ранения, ранен был и нападавший.

Личность стрелка уже установлена. Это 23-летний уроженец Ингушетии Ратмир Галиев. В его квартире, которую он снимал в Москве, провели обыск. В крови стрелка нашли наркотические вещества.

Ратмир - сын экс-заместителя наркоконтроля Ингушетии. Об этом kp.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

— Они из Назрановского района Ингушетии. В 2008 году его отец был замначальника оперативной службы ФСКН по республике. Его машину обстреляли, когда он ехал по своему селу. В него не попали, тогда ранили только случайную прохожую. Позже он ушел на пенсию. Сейчас он один из попечителей местной школы. Также он принимал участие в осетино-ингушском конфликте в 92-м году, — рассказал собеседник.

На страничке Ратмира Галиева в соцсетях много картинок на религиозную тематику. Однако на своих аккаунтах, он не появлялся давно. В качестве девиза Ратмир написал: «И пусть самые лучшие наши дни, будут последние дни нашей жизни».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/785089" frameborder="0"></iframe> Момент нападения на полицейских со стрельбой в Москве попал на видео.

Работа криминалистов на месте происшествия. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

По одной из версий, стрелок он мог планировать нападении на полицейских. Никакого конфликта до момента стрельбы с гаишниками не было. То есть он спонтанно перешел к нападению. О подготовке говорит и тот факт, что его травматический пистолет был переделан в боевой.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьи 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов», - сообщила «КП» Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

Если полицейские выживут, Ратмиру грозит до 20 лет лишения свободы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/785050" frameborder="0"></iframe> Момент нападения таксиста на полицейских в Москве.

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