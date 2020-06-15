2020-06-15T21:30:18+03:00
Происшествия

«Шел к машине ДПС и что-то кричал»: зачем Ратмир Галиев расстрелял полицейский в Москве

Раненые гаишники использовали табельное оружие и скрутили стрелка [видео]
Андрей АБРАМОВАнастасия ВАРДАНЯН
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На месте стрельбы на Ленинском проспекте в Москве. Фото: Антон Новодережкин/ТАССНа месте стрельбы на Ленинском проспекте в Москве. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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То, что происходило на Ленинском проспекте днем 15 июня похоже на сцену боевика про лихие 90-е. И снята она была с первого дубля: очевидцами, камерами видеонаблюдения, авторегистраторами проезжавших мимо машин. Людей и автомобилей в этом месте всегда много.

Автомобиль ДПС был припаркован на обочине, рядом машина такси, которую остановили для проверки документов. В какой-то момент в кадре появляется худощавый мужчина в кепке.

- Он кричал и шел прямо к гаишникам. Размахивал руками. А потом достал пистолет и начал стрелять. Сначала пальнул через открытое окно в инспектора, который сидел на пассажирском сиденье, - рассказала kp.ru очевидец Галина Данилова.

По предварительным данным, Ратмир Галиев (на фото) открыл огонь по сотрудникам полиции из травматического пистолета.

По предварительным данным, Ратмир Галиев (на фото) открыл огонь по сотрудникам полиции из травматического пистолета.

Первая пуля прилетела инспектору ДПС, 43-летнему Сергею Крылову, в плечо. Полицейский выскочил из машины и попытался скрутить стрелка. Но тот продолжать стрелять, пока Сергей не упал на асфальт. На помощь к нему бросился коллега Алексей Поярков. Действовать надо было быстро и он сразу достал табельный пистолет. В перестрелке Алексей был ранен, но он успел трижды выстрелить в преступника.

Прохожий открыл стрельбу на Ленинском проспекте в Москве.По факту стрельбы возбудили уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов

В итоге все трое были госпитализированы. Инспектор Сергей Крылов в тяжелом состоянии, стрелок тоже.

- По предварительным данным, стрелок использовал травматический пистолет, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД РФ по Московской области.

В результате стрельбы два сотрудника полиции получили ранения, ранен был и нападавший.

В результате стрельбы два сотрудника полиции получили ранения, ранен был и нападавший.

Личность стрелка уже установлена. Это 23-летний уроженец Ингушетии Ратмир Галиев. В его квартире, которую он снимал в Москве, провели обыск. В крови стрелка нашли наркотические вещества.

Ратмир - сын экс-заместителя наркоконтроля Ингушетии. Об этом kp.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

— Они из Назрановского района Ингушетии. В 2008 году его отец был замначальника оперативной службы ФСКН по республике. Его машину обстреляли, когда он ехал по своему селу. В него не попали, тогда ранили только случайную прохожую. Позже он ушел на пенсию. Сейчас он один из попечителей местной школы. Также он принимал участие в осетино-ингушском конфликте в 92-м году, — рассказал собеседник.

На страничке Ратмира Галиева в соцсетях много картинок на религиозную тематику. Однако на своих аккаунтах, он не появлялся давно. В качестве девиза Ратмир написал: «И пусть самые лучшие наши дни, будут последние дни нашей жизни».

Момент нападения на полицейских со стрельбой в Москве попал на видео.

Работа криминалистов на месте происшествия. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Работа криминалистов на месте происшествия. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

По одной из версий, стрелок он мог планировать нападении на полицейских. Никакого конфликта до момента стрельбы с гаишниками не было. То есть он спонтанно перешел к нападению. О подготовке говорит и тот факт, что его травматический пистолет был переделан в боевой.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьи 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов», - сообщила «КП» Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

Если полицейские выживут, Ратмиру грозит до 20 лет лишения свободы.

Момент нападения таксиста на полицейских в Москве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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