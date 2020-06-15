2020-06-15T21:34:45+03:00
Происшествия

Стрелявший в полицейских в Москве оказался сыном ветерана наркоконтроля

Его отец воевал в осетино-ингушском конфликте
Андрей АБРАМОВ
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Ратмир Галиев.Ратмир Галиев.
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Задержанный за стрельбу по сотрудникам ДПС 15 июня Ратмир Галиев — сын экс-заместителя руководителя наркоконтроля Ингушетии. Об этом kp.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

— Они из Назрановского района Ингушетии. В 2008 году его отец был замначальника оперативной службы ФСКН по республике. Его машину обстреляли, когда он ехал по своему селу. В него не попали, тогда ранили только случайную прохожую. Позже он ушел на пенсию. Сейчас он один из попечителей местной школы. Также он принимал участие в осетино-ингушском конфликте в 92-м году, — рассказал собеседник.

Момент нападения на полицейских со стрельбой в Москве попал на видео.

На страничке Галиев в соцсетях много картинок на религиозную тематику. Однако на своих аккаунтах, которых в Сети «Комсомолке» удалось отыскать несколько штук, он не появлялся давно. В качестве девиза Ратмир написал: «И пусть самые лучшие наши дни, будут последние дни нашей жизни».

Прохожий открыл стрельбу на Ленинском проспекте в Москве.По факту стрельбы возбудили уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов

Напомним, днем 15 июня Галиев напал на сотрудников ГИБДД, которые остановили такси для проверки документов на Ленинском проспекте. Во время перестрелки были ранены полицейские. Один из них в тяжелом состоянии. Сам Галиев также в реанимации.

Момент нападения таксиста на полицейских в Москве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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