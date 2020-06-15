После стрельбы в Москве возбудили дело о посягательстве на жизнь сотрудника полиции

15 Июнь 2020 2020-06-15T17:38:33+03:00

Дело о посягательстве на жизнь сотрудника полиции возбудили после стрельбы в Москве Фото: Андрей МИРЕЙКО

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После стрельбы на Ленинском проспекте в Москве открыли дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ», - сказала помощник руководителя московского СК.

Как писал сайт kp.ru, в понедельник, 15 июня, неизвестные открыли стрельбу в столице возле гостиницы «Салют». Ранения получили двое полицейских и один гражданский. В МВД отметили, что стрельбу на Ленинском устроил прохожий, предположительно из травматического пистолета. Раненым полицейским удалось задержать стрелка.

В ведомстве уточнили, что сотрудники ДПС остановили такси за нарушение правил дорожного движения, в этот момент шедший мимо мужчина открыл на ним огонь, предположительно из травматического оружия. По последним данным, один из полицейских находится в тяжелом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU