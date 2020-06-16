Московский зоопарк открылся: панды потолстели, а билеты подорожали

Ровно три месяца столичный зоопарк был на замке из-за пандемии коронавируса. Животные стали скучать по детскому крику, стукам по клеткам. Больше всего внимания хотели обезьяны. В зоопарке надеятся, что им больше никогда не придется закрывать двери для посетителей.

Цены выросли, билеты только онлайн

На входе в 9.00 нет очередей, кассы закрыты. Где люди? Во-первых, покупать билеты теперь нужно только через сайт зоопарка. Во-вторых, цены повысились до 800 рублей (раньше в будние дни - 600 рублей, в выходные - 800 рублей). Но тем не менее в день открытия ожидается около 2000 посетителей.

- Именно столько билетов уже приобрели через сайт. Все продажи билетов будут проходить пока только онлайн, кассы закрыли для предотвращения очередей, - объяснила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова. – И мы поставили ограничения, единовременно на территории зоопарка могут находиться не более 6200 человек.

Первые посетители пришли с детьми в 7.30 утраФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А вот и первые посетители. Надевают маски и перчатки (если забыли, то можно купить на входе в автоматах). Москвичка Ирина с дочерью Альбиной купили электронные билеты заранее. Теперь им осталось их приложить на входе.

- Была акция во время карантина. Можно было купить дешевые билеты – по 500 рублей. И мы купили, - говорит москвичка Ирина. - Мы очень соскучились по пандам, жирафам, слонам.

Уже ближе к 12.00 очереди в зоопарк все же появились - толпились человек 50, как в обычные времена плечом к плечу, потому что всем хотелось скорее попасть вовнутрь. Родителям с детьми измеряли температуру бесконтактным термометром, просили дезинфицировать руки и надевать маски.

- А перчатки? - уточняю.

- Да, это рекомендовано. Но необязательно, - говорит охранник.

Ровно три месяца столичный зоопарк был на замке из-за пандемии коронавирусаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Панды потолстели

В зоопарке удивительно тихо, еще не очень много людей. Первые посетители пришли в 7.30 утра. Поют птицы. На пруду гуляют розовые фламинго. Внутренние помещения экспозиций и павильонов закрыты, а также детский зоопарк, где можно было погладить козочек. Подхожу к вольеру с пандами. Кажется, мишки потолстели, но грызть бамбук продолжают.

- Обе панды набрали за год примерно по 20 кг. Теперь самец Жуи весит 120 кг, а Диндин – около 80 кг. Если раньше панды просто сидели на своих местах, то сейчас каждый посетитель вызывает у них живой интерес. Они подходят к стеклу, - говорят в зоопарке.

Скучали без посетителей обезьяны и кафарские вороны. Как только они видели детей, то подбегали «общаться». С интересом подходили к стеклам вольеров лисы, белые медведи, на задние лапы становились сурикаты - будто позировали. Пингвины во время карантина не могли понять, где малышня?

Животные стали скучать по детскому крику, стукам по клеткамФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Поэтому пингвинов мы выводили на прогулки в павильоны, где обычно ходят посетители, - говорят в зоопарке.

В первый же день жираф Самсон опустил голову, чтобы «поздороваться» с гостями. Белогрудые уссурийские медведи спали на солнце - они об окончании режима самоизоляции не слышали. Белые медведи уже бодро присматривались к посетителям, а в соседнем вольере мишкам насыпали искусственный снег. Хорошо сейчас морским котикам, которые плещутся в бассейнах.

- Одни головы торчат из воды, - говорит девочка маме.

- Я бы тоже так охладилась, - вздохнула мама.

Детишки искали слонов, но к ним сейчас прохода нет - рядом реконструкция павильона для морских котиков, тюленей и нерп.

- Смотри, жираф вместе с зеброй гуляют, - кричала девочка.

- Но они все же соблюдают социальную дистанцию, - смеялись родители. - Посидеть бы. А что нигде ни одной лавочки?

- А их временно убрали - в рамках ограничительных мер. И зообуфеты закрыты, лучше брать с собой еду и воду, - говорю.

Больше всего внимания хотели обезьяныФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Беби-бум за время карантина

За время карантина в зоопарке произошло пополнение. Родился черный аист и кустарниковые собаки.

- Готовимся, что у нас в зоопарке будет «беби-бум», после того, как животные остались одни и могли пообщаться друг с другом», - говорит гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

Хорошо сейчас морским котикам, которые плещутся в бассейнахФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КСТАТИ

Болели животные и сотрудники COVID-19?

Животные коронавирусом не болели, а вот сотрудники зоопарка – бессимптомно.

- Не более 10 человек наших сотрудников переболели коронавирусом. Это сотрудники службы безопасности, экскурсоводы, сотрудники международного отдела. Они бессимптомно переболели, - рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Что в зоопарке останется временно закрытым (недоступным)?

- внутренние помещения павильонов и экспозиции (ежи, крокодилы, бабочки и другие)

- детский зоопарк,

- не доступны скамейки, беседки и детские площадки,

- на реконструкции павильон для морских котиков, тюленей и нерп,

- зообуфеты и точки с водой, мороженым, сладкой ватой.

Жираф СамсонФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Адрес: Большая Грузинская улица, 1. Рядом станции метро «Краснопресненская» и «Баррикадная».

Часы работы: каждый день, с 7.30 до 22.00 (вход на территорию прекращается за час до закрытия).

Цена: 800 рублей - для взрослых, бесплатно - для детей до 17 лет. Льготные билеты можно оформить на сайте, тогда на входе нужно будет показать документ, подтверждающий льготу.

Московский зоопарк открылсяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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