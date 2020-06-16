2020-06-16T15:31:25+03:00
Спорт

Юлия Липницкая беременна от молодого фигуриста

Спортсменка находится на ранних сроках
Ольга ЛИБГАРДТ
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Карьера фигуристки завершилась в 2017 годуКарьера фигуристки завершилась в 2017 годуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Юлия Липницкая ждет ребенка. Отцом малыша является фигурист Владислав Тарасенко. О романе спортсменов впервые заговорили пять лет назад.

О том, что Юлия Липницкая, которой 5 июня исполнилось 22 года, беременна, передает дзен-канал МитькOFF Андрея Митькова и агентства "Весь спорт".

Карьера фигуристки завершилась в 2017 году. Липницкая после серьезных травм спины, а также из-за анорексии оставила профессиональные выступления на льду и пришла к тренерской деятельности. Фигуристка является одним из преподавателей "Академии чемпионов Ильиных-Липницкой".

Вместе с Юлией в академии работает 22-летний фигурист Влад Тарасенко, также катавшийся в команде тренера Этери Тутберидзе. В последнее время молодые люди неразлучны. В Москве Влад и Юля часто ездят вместе на ее роскошной иномарке.

Перед тем, как уйти из спорта, у Юли возникли серьезные проблемы со здоровьем. "Я впервые в своей работе столкнулась с такой проблемой. Юле просто нельзя было нормально питаться. Ее постоянно тошнило, - рассказывала Этери Тутберидзе. - Когда надо было сбросить вес, она сидела на одном кефире. Вернее, разводила кефиром порошок «сквизи» - там много клетчатки, которая дает спортсмену энергию. Растущему организму необходимо полноценное питание, но любой фигуристке нельзя сильно поправляться - это сразу скажется на результатах. В общем, палка о двух концах".

В итоге Липницкая угодила в клинику, чтобы пролечиться. "Поверьте, мне хватило времени, чтобы обо всем подумать. Очень много работали с психологами, там сильные специалисты", - рассказывала после лечения чемпионка.

Юлия Липницкая - олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командном турнире. Она является самой молодой олимпийской чемпионкой-одиночницей в истории фигурного катания, выиграв титул в командном турнире в возрасте 15 лет и 249 дней. Также Липницкая становилась чемпионкой Европы в 2014 году и серебряным призером чемпионата мира того же года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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