В России пересчитали снежных барсов

В России завершился ежегодный учет численности снежного барса. Так в Республике Алтай выявлено всего 35 особей, в Республике Тыва 11, в Республике Бурятия только 5 снежных барсов.

Экспедиции прошли в районах Сибири, где находится 70% местообитаний ирбиса. В Бурятии их участниками стали сотрудники региональной общественной организации «Азия-Ирбис» и национального парка «Тункинский» на хребтах Большой Саян, Китойские и Тункинские гольцы. На Алтае национальный парк «Сайлюгемский» и Дирекция особо охраняемых природных территорий проводили исследование на хребтах Северо-Чуйский, Южно-Чуйский, Катунский, Курайский, Сайлюгем. А в Республике Тыва сотрудники заповедника «Убсунурская котловина» обследовали хребет Чихачева, Цаган-Шибэту, Монгун-Тайга.

Исследование проводилось с использованием специально разработанного мобильного приложения по учету этих диких кошек. Экологи регистрируют все следы жизнедеятельности - отпечатки лап, экскременты, задиры когтей на деревьях, поскребы на почве. Экскременты и шерсть идут на молекулярно-генетический анализ.

- В этом году мы зафиксировали меньше снежных барсов, чем во время учета численности 2019 года, когда специалисты насчитали 65 особей, но это не говорит о снижении численности вида. К сожалению, весной 2020 года из-за аномально теплой зимы и неблагоприятных погодных условий местообитания ирбиса эксперты исследовали частично. Например, в Горном Алтае зимой не замерзла река Аргут — основная водная артерия в месте проведения учета, и специалисты изучили только один берег реки, но так и не смогли переправились на другой. В феврале внезапно прошли дожди, и на плотной корке льда вместо снега следы животных были практически не видны. Работу экспертов также повсеместно осложнил высокий снеговой покров, а следы животных задувал сильный ветер и заносил снегопад, — рассказал старший координатор WWF в Алтае-Саянском экорегионе Александр Карнаухов.

Однако, по словам Александра, не всех снежных барсов удается отследить, поэтому общую численность вида в России оценивают выше - 70-90 особей, она остается стабильной с 2015 года. 51 особь только зафиксировали автоматические камеры и зарегистрировали участники экспедиций.

Отметим, что с конца 20 века эти представители семейства кошачьих находятся под охраной, их добыча официально запрещена. При этом они ведут очень скрытный образ жизни, и найти их практически невозможно. Целенаправленный отлов гигантской кошки в России отсутствует, иногда ирбис случайно попадает в проволочные петли, расставленные на других зверей. Основная причина сокращения популяции - уменьшение количества сибирских горных козлов, их главного объекта питания.

На исследование животных выделяются деньги из федерального бюджета, и ежегодно за счет них проводится масштабная работа по подсчету численности ирбисов.