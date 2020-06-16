2020-06-16T15:25:56+03:00
Общество

Грузовикам запретят въезд в столицу Коми, чтобы сделать воздух чище

Ограничения планируют ввести уже в этом году
Анна ГЛАДКИХ
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Для коммунальной и строительной техники сделают исключение, но потребуется специальный пропуск. Фото: shutterstock.com.Для коммунальной и строительной техники сделают исключение, но потребуется специальный пропуск. Фото: shutterstock.com.
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Администрация Сыктывкара ограничит въезд большегрузов в центральные районы города. Основная цель ограничений - сокращение выбросов от автомобилей и очистка атмосферного воздуха.

- Это положительно скажется на чистоте воздуха в городе за счёт уменьшения выбросов от двигателей грузовиков, - отметила глава администрации столицы Республики Наталья Хозяинова.

Ограничения введут уже в этом году. Сейчас орган местного самоуправления совместно с ГИБДД дорабатывает все нюансы. Будет подготовлена схема города с обозначением дорог, по которым будут введены ограничения, и путей объезда.

Исключение сделают для коммунальной техники, задействованной на уборке города, и грузовых автомобилей, задействованных в строительных проектах. Для них нужен будет специальный пропуск.

Также, помимо улучшения состояния окружающей среды, планируемые меры позволят увеличить срок службы дорожного покрытия и разгрузят улицы.

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