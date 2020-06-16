Грузовикам запретят въезд в столицу Коми, чтобы сделать воздух чище
Администрация Сыктывкара ограничит въезд большегрузов в центральные районы города. Основная цель ограничений - сокращение выбросов от автомобилей и очистка атмосферного воздуха.
- Это положительно скажется на чистоте воздуха в городе за счёт уменьшения выбросов от двигателей грузовиков, - отметила глава администрации столицы Республики Наталья Хозяинова.
Ограничения введут уже в этом году. Сейчас орган местного самоуправления совместно с ГИБДД дорабатывает все нюансы. Будет подготовлена схема города с обозначением дорог, по которым будут введены ограничения, и путей объезда.
Исключение сделают для коммунальной техники, задействованной на уборке города, и грузовых автомобилей, задействованных в строительных проектах. Для них нужен будет специальный пропуск.
Также, помимо улучшения состояния окружающей среды, планируемые меры позволят увеличить срок службы дорожного покрытия и разгрузят улицы.
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